Jeste li vidjeli kako napreduju radovi na hotelu Marjan u Splitu?

Što vam se čini?

Vizura splitske Zapadne obale mijenja se iz dana u dan. Novi kat budućeg hotela Marjan raste i u zadnjem tjednu 2025. godine.

FOTO Jeste li vidjeli dokle je stigla gradnja hotela Marjan?

Radi se punom parom, a i vremenske prilike to omogućavaju,  a sve u skladu s pretpostavkama da će novi splitski prvokategornik biti otvoren do kraja 2026. godine. 

