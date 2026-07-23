Jeste li vidjeli Branku? Za informaciju koja dovede do nestale mace slijedi bogata novčana nagrada

Više od mjesec dana traje potraga za crno-bijelom macom Brankom, koja je nestala 8. lipnja na splitskim Plokitama. Njezina obitelj ne gubi nadu da će je pronaći te moli građane za pomoć. Branka se udaljila iz nebodera u Vinkovačkoj ulici, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Budući da je od nestanka prošlo dosta vremena, vlasnici upozoravaju kako bi se sada mogla nalaziti bilo gdje, ne samo na Plokitama već i u drugim dijelovima Splita ili okolice.

Moguće je da je skotna

Branka je stara oko godinu dana, crno-bijele je boje, a u trenutku nestanka nije bila kastrirana. Zbog toga postoji mogućnost da je u međuvremenu ostala skotna.

Vlasnici pozivaju građane da obrate pozornost na mlade crno-bijele mace koje viđaju u svojim kvartovima, dvorištima, garažama ili oko zgrada. Posebno apeliraju na osobe koje su možda pronašle takvu macu i udomile je, ne znajući da je njezina obitelj već dugo traži.

Za korisnu informaciju slijedi nagrada

Svaka informacija, čak i ona koja se na prvi pogled čini nevažnom, mogla bi biti presudna u potrazi. Nalazniku ili osobi čija informacija dovede do Branke vlasnici nude bogatu novčanu nagradu.

Sve informacije mogu se javiti na broj 099 832 2581. Pomozimo Branki da se vrati svojoj obitelji.