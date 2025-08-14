Jeste li već bili na Žnjanu? Super je, a posebno će vas oduševiti jedno rješenje...

Ajde, budimo skromni pa recimo za Žnjan (friško uređeni, makar i dopola) da je jedna od najljepših plaža i lokacija na Jadranu, ako već ne na Mediteranu. Ne treba gledati prema Sardiniji, Grčkoj ili Tunisu, recimo, ima prekrasnih plaža po Dalmaciji, ali žnjanski plato, jednom kad se konačno i finalno uredi, doista će biti na ponos Splitu.

Već sad jest, vidi se to i po količini turista i domaćih koji svakodnevno pohode Žnjan. Pa neka i nije skroz dovršen, neka je hortikultura još u povojima, neka se kafići bez kojih je ipak na cijelom platou atmosfera pomalo neslana… Ali ostavimo to za neku drugu prigodu, tu analizu postignutog sa Žnjanom (hmmm, nije tako davno bilo, ona golema prašnjava ledina), danas je tema nešto drugo.

I nećete vjerovati, evo i mi teško možemo apsorbirati tu informaciju, opet je u pitanju – pohvala! Kad smo već spomenuli tu saharsku pustopoljinu, sigurno ćete se sjetiti i pristupa Žnjanu, onog cestovnog. Da, da, kad se na samom kraju Velebitske spustite onom ‘šikanom’ između luksuznih apartmana do Šetališta Pape Ivana Pavla II. Preciznije, kad se i ne uspijete spustiti, jer još puno više kod bivše Postaje prometne policije, kod skretanja prema Žnjanskim blizancima, zapnete u prometnoj gužvi. Vrijedi i obrat, samo ste nakon kupanja i sunčanja ipak malo manje nervozni – kolona iza Prometovog autobusa koji se prvo zaustavio na svojoj stanici, a onda ne može ‘smotati’ uzbrdo u Velebitsku, po pola sata ili više čekanja u čepovima, na sve to se trebalo također dobro pripremiti…

E vidite, danas više nije tako. Ni blizu. Jer su se konačno sjetili odgovorni, rekonstruirali su to neuralgično T-križanje i to kako spada, kako se to već desetljećima radi, napravljen je – kružni tok!

Tako da promet teče da je milina, eventualno se u najgore sate formira kolonica od niti desetak automobila (obično zbog brojnih pješaka na prijelazu) i to bi bilo – to. Široki, komotni rotor napravljen je tako da ‘trpi’ česta i brojna zaustavljanja naših taksista uz rub ceste, a to tobož brzinsko kupljenje korisnika aplikacija posred prometnice je u staroj varijanti Žnjana stvaralo dosta problema.

Zatražili smo i mišljenje stručnjaka Marina Žunića, stalnog sudskog vještaka za cestovni promet.

- Rotori odnosno kružni tokovi imaju brojne prednosti: možda i najznačajnija je da psihološki djeluju na vozače koji prilaskom tako riješenom križanju mahinalno koče, smanjuju brzinu. Tako se smanjuje broj nesreća i teške posljedice i gubitak života. Povećanje sigurnosti je ključna prednost, no treba znati i da se kružni tokovi ne mogu napraviti baš svugdje, na svim križanjima. Također, u rekonstrukcije nekih splitskih križanja ne može se ići preko noći: policija ima statističke podatke o opasnosti, o broju prometnih nesreća na nekoj lokaciji. Ako se te nesreće, pogotovo teške, ponavljaju, onda je potrebno intervenirati. No i tada treba struka temeljito analizirati stanje, nije lako zatvoriti i rekonstruirati neko od, često vrlo prometnih, križanja. - komentirao nam je između ostalog vještak Žunić.

Kružni tokovi zahtijevaju i više prostora od semaforiziranih križanja, ali njihova svrha, usporavanje prometa uz povećanje protočnosti broja vozila, najbolje je vidljiva na prilazu Žnjanu.