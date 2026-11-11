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Jeste li spremni za najluđi početak zimske sezone u Sevenu?

Zaboravite na miran ulazak u zimu -Seven je pripremio za vas niz večeri ispunjenih glazbom, odličnom atmosferom i vrhunskim provodom
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Zaboravite na miran ulazak u zimu -Seven je pripremio za vas niz večeri ispunjenih glazbom, odličnom atmosferom i vrhunskim provodom!

Već 27. studenoga za zabavu su zaduženi Matko i Brane, uz ulaznicu od 60 eura koja uključuje neograničeno piće i hranu u slijedovima (žestoka pića uz nadoplatu).

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Već 4.prosinca slijedi nova glazbena večer uz Festivo bend i ritmove koji će rasplesati publiku! Ulaznica iznosi 55 eura, a uključuje hranu u slijedovima i neograničeno piće (žestoka pića uz nadoplatu).

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Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme i budite dio najboljih zimskih večeri u Sevenu!

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Kontakt za rezervacije: +385 95 887 3122.

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