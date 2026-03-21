Jeste li primijetili što se dogodilo kada je igrač Hajduka htio u tunelu pozdraviti dječaka?

Hajduk je uz veliki broj svojih navijača zaigrao na Gradskom vrtu protiv domaćeg Vukovara 1991 te je uz njihovu podršku već sredinom drugog dijela riješio utakmicu u svoju korist.

No, bilo je tamo i onih koji nisu njihovi navijači te se upravo na tom polju dogodila jedna zanimljiva situacija u tunelu prije utakmice, odnosno prije izlaska igrača na teren.

Melnjak je htio pozdraviti dječaka

Igrači su izlazeći pozdravljali dječake iz pratnje, sve dok jednog nije krenuo pozdraviti nogometaš Hajduka Dario Melnjak. No, dječak nije htio pružiti ruku.

Kamere su to snimile, kao i to da dječak nešto govori Melnjaku, vjerojatno otkrivši mu da je navijač nekog drugog kluba.

Na kraju je sve završilo s osmjehom te smo uvjereni da Melnjak nije zamjerio nego sve okrenuo šalu. Osmijesi na licima drugih dječaka to vjerojatno i potvrđuju. Čiji je dječak navijač, ne znamo, ali svakako je bilo ovo zanimljivo vidjeti. Srećom, sve uz šalu.

Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.