Jeste li primijetili malu novost na Rivi?

Splitska Riva u četvrtak je dobila još jedan mali, ali značajan estetski zahvat. Radnici Parkova i nasada osvježili su stare gradske koševe za otpad – brušenjem i novim slojem boje dali su im potpuno novi izgled.

Akcija je privukla pažnju prolaznika koji su rado zastajali i promatrali kako neugledni, oštećeni koševi postaju uredni i skladno uklopljeni u prostor.

Iz Parkova i nasada poručuju da se upravo takvim detaljima podiže vizualna kvaliteta javnih površina:

– Mali potezi često čine veliku razliku. Bojanjem koševa produžujemo njihov vijek trajanja i pridonosimo ljepšem i urednijem izgledu grada, istaknuli su.

Obnovljeni koševi sada estetski bolje pristaju ambijentu jedne od najljepših mediteranskih šetnica.

Ovo je još jedan podsjetnik da redovito održavanje, iako često neprimjetno, u konačnici itekako doprinosi dojmu grada...