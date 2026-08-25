Jeste li primijetili koliko se promijenila vizura Poljuda? Naveliko se gradi u Splitu

Tko se posljednjih tjedana našao na Poljudu i pogledao prema Lori, mogao je primijetiti da se dobro poznata vizura ovog dijela Splita ubrzano mijenja. Iza stadiona sve su izraženiji obrisi novih zgrada stambenog projekta L68°, jednog od većih aktualnih gradilišta na zapadu grada.

Riječ je o kompleksu koji se gradi u neposrednoj blizini Lore, Poljuda i Spaladium Arene, a investitor i izvođač radova je građevinska tvrtka Texo Molior. Arhitektonsko rješenje potpisuju arhitekt Danijel Marasović i Studio Crta.

Ukupno 95 stanova u tri građevinske cjeline

Prema objavljenim podacima, u sklopu L68° predviđeno je ukupno 95 stanova raspoređenih u tri cjeline različitih visina.

Najviši objekt ima dvije podzemne garažne etaže, suteren, prizemlje i deset katova, druga građevinska cjelina doseže šest katova iznad prizemlja, dok najmanji objekt ima prizemlje i dva kata. U drugim opisima projekta objekti se navode kao zgrade s ukupno 11, sedam i tri nadzemne etaže, ovisno o tome računa li se i prizemlje.

Stanovi se kreću od približno 50 četvornih metara, za manje jedinice s jednom spavaćom sobom, pa do više od 200 četvornih metara. Najveći od četiri predviđena penthousea trebao bi imati oko 220 četvornih metara.

Recepcija, teretana i podzemne garaže

Projekt je zamišljen kao stambeni kompleks više kategorije. Prema informacijama investitora, predviđeni su recepcija, teretana za stanare, uređeni zajednički prostori, podzemne garaže, zelene površine te dječje igralište.

Stanovi će imati velike staklene stijene i lođe, toplovodno podno grijanje te multi-split sustav klimatizacije. Predviđena su i automatizirana vanjska sjenila kojima će se moći upravljati daljinski, preko zaslona u stanu ili mobilnog uređaja.

Zanimljiv je i podatak da je investitor najavio kako kompleks želi zadržati prvenstveno stambenu funkciju. Prema ranije objavljenim informacijama, kratkoročni turistički najam stanova trebao bi biti ograničen ugovorima s kupcima.

Gradnja vidljivo napreduje

Krajem 2025. na gradilištu su se još izvodili radovi na podzemnim etažama. Tada je bilo izvedeno više od 11.000 četvornih metara konstrukcije, uz gotovo 8.000 kubičnih metara betona i oko 700 tona armature, nakon čega je krenula gradnja nadzemnih dijelova. Završetak projekta tada je najavljivan za prvu polovicu 2027. godine.

Danas su zgrade već dovoljno visoke da značajno ulaze u kadar Poljuda i mijenjaju pogled koji je desetljećima bio obilježen stadionom, Marjanom i relativno otvorenim prostorom prema Lori.

Nova vizura Splita

Upravo je taj vizualni efekt možda i najzanimljiviji široj javnosti. Split se posljednjih desetljeća znatno proširio, no visoke građevine na ovom prostoru mijenjaju jednu od prepoznatljivijih gradskih perspektiva.

Projektanti navode da su tornjevi namjerno projektirani u različitim visinama te međusobno izmaknuti kako bi kompleks dobio dinamičniju siluetu. Arhitekt Danijel Marasović ranije je pojasnio da je konstrukcija osmišljena i s naglaskom na fleksibilnost prostora te mogućnost kasnijih prilagodbi.

Jedno je već sada jasno – fotografije Poljuda snimljene 2026. godine izgledaju drukčije nego one od prije samo nekoliko godina, a kada cijeli kompleks bude dovršen, promjena će biti još uočljivija.

Kako se vama sviđa nova vizura Poljuda i Lore?