Jeste li posjetili Red History Museum?

Kad ste u Dubrovniku, nezaobilazan je obilazak gradskih zidina i Straduna, pogled sa Srđa, ali i posjet Red History Museumu. Smješten u nekadašnjoj Tvornici ugljenografitnih proizvoda (TUP), koja je desetljećima bila simbol dubrovačke industrije, ovaj interaktivni muzej vodi posjetitelje kroz svakodnevni život u Hrvatskoj i nekadašnjoj Jugoslaviji između 1945. i 1991. godine.

Ideja nije bila pričati o politici, nego o ljudima

Red History Museum nastao je iz želje da se jedno važno razdoblje hrvatske povijesti predstavi na drukčiji način. Umjesto da naglasak bude isključivo na političkim događajima, cilj je bio ispričati priču o svakodnevnom životu- kako su ljudi živjeli, uređivali svoje domove, što su kupovali, slušali, gledali na televiziji i kako su provodili slobodno vrijeme. Na taj način posjetitelji ne upoznaju samo povijesne činjenice, nego i atmosferu jednog vremena koje je oblikovalo generacije. Upravo zato muzej podjednako privlači one koji se tog razdoblja sjećaju i mlađe generacije koje ga otkrivaju prvi put.

Povijest ovdje nije iza stakla, baš naprotiv, ona vas okružuje

Već pri ulasku postaje jasno da ovo nije klasičan muzejski postav. Nema beskrajnih redova vitrina ni prostorija ispunjenih tekstualnim objašnjenjima. Umjesto toga, posjetitelji ulaze u prostor koji izgleda kao da je vrijeme stalo prije nekoliko desetljeća. Muzej se razglada u kružnoj šetnji, kao kronološko i tematsko putovanje kroz svakodnevni život od završetka Drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije, a raspored prostorija omogućuje da se priča prati logičnim slijedom. Obilazak započinje uvodnim dijelom u kojem se kroz fotografije, dokumente i multimedijalne sadržaje objašnjava politički i društveni kontekst nastanka socijalističke države. Nakon toga posjetitelji ulaze u prostor posvećen industrijalizaciji, radu i gospodarstvu, gdje se mogu upoznati s načinom funkcioniranja tadašnjeg društva. Jedna od najzanimljivijih prostorija uređena je kao tipičan dnevni boravak iz 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Namještaj, televizor, radio, kućanski uređaji i brojni originalni predmeti vjerno dočaravaju kako je izgledao život prosječne jugoslavenske obitelji. Slijede prostori posvećeni potrošačkoj kulturi, obrazovanju, glazbi, sportu i popularnoj kulturi, gdje su izloženi originalni proizvodi, plakati, igračke i predmeti koji bude nostalgiju kod starijih posjetitelja, ali su jednako zanimljivi i mlađim generacijama. Posebno mjesto zauzimaju interaktivne instalacije i multimedijalni sadržaji koji omogućuju da se izložba ne promatra samo pasivno, već da posjetitelji kroz zvuk, video i osobna svjedočanstva dožive svakodnevicu tog vremena. Završni dio muzeja bavi se raspadom Jugoslavije i društvenim promjenama koje su obilježile kraj jedne epohe, ostavljajući posjetiteljima cjelovit uvid u život iza nekadašnje "željezne zavjese".Takav pristup omogućuje posjetiteljima da povijest ne promatraju sa strane, nego da je dožive svim osjetilima. Upravo zbog toga obilazak često preraste u razgovor između generacija-dok stariji prepričavaju vlastita iskustva, mlađi otkrivaju kako je izgledao život bez interneta, pametnih telefona i društvenih mreža.

Mjesto koje jednako fascinira domaće i strane goste

Red History Museum od otvorenja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Stranci ovdje imaju priliku upoznati svakodnevni život u tadašnjoj Hrvatskoj i nekadašnjoj Jugoslaviji kroz predmete koje ne mogu vidjeti u klasičnim turističkim vodičima, dok domaći gosti često dolaze kako bi oživjeli vlastite uspomene ili svojoj djeci pokazali kako se nekada živjelo. Zbog originalnog koncepta i interaktivnog pristupa muzej se danas smatra jednim od najzanimljivijih novih kulturnih sadržaja u Dubrovniku (u luci Gruž). Jeste li ga posjetili?