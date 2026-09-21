Jeste li pogledali Mjesec? Uoči bure pojavio se rijedak i dojmljiv prizor

Predzadnje večeri kalendarskog ljeta nebo iznad Dalmacije ponudilo je prizor koji je privukao pažnju brojnih promatrača. U atmosferi rastrganih i mjestimice tanjih oblaka, uoči najavljene bure tijekom noći, oko Mjeseca se povremeno pojavljivala dojmljiva igra boja.

Fotografije i dojmovi pristizali su iz više dijelova srednje Dalmacije, a nema sumnje da je pojava bila vidljiva i šire. Riječ je o optičkom fenomenu koji se javlja kada mjesečina prolazi kroz sitne kapljice vode ili vrlo tanke oblačne slojeve, pa dolazi do rasapa svjetlosti i pojave obojenih nijansi na oblacima.

Irizacija ili vijenac?

Iako se na prvi pogled može učiniti da je riječ o istom fenomenu, postoji mala razlika. Kada su boje raspoređene nepravilno i “razliveno”, pojava se obično naziva irizacija. Kada su pak boje pravilnije organizirane u kružne, koncentrične prstenove oko izvora svjetlosti, tada govorimo o vijencu.

U ovom slučaju prizor je bio negdje između te dvije pojave, no s obzirom na to da su se prstenovi ipak jasno razabirali, može se sasvim opravdano govoriti o mjesečevu vijencu.

Pojava koja često prati tanke oblake

Ovakvi prizori nisu česti u tako izraženom obliku, ali se mogu javiti kada preko neba prolaze tanki oblaci sastavljeni od vrlo sitnih kapljica. Tada svjetlost Mjeseca stvara prelijevanje boja, od plavičastih i zelenkastih tonova do žutih i crvenkastih nijansi.

Večerašnji prizor dodatno je naglasila promjenjiva naoblaka koja se zadržala nad Dalmacijom uoči promjene vremena i jačanja bure tijekom noći. Upravo takvi atmosferski uvjeti često stvaraju posebno dojmljive prizore na nebu.

Lijep oproštaj od ljeta

Premda se ljeto kalendarski bliži kraju, nebo iznad Dalmacije pobrinulo se za upečatljiv oproštaj. Šareni vijenac oko Mjeseca, koji se večeras pojavljivao iznad srednje Dalmacije, mnogima je bio dovoljan razlog da zastanu, podignu pogled i zabilježe trenutak koji se ne viđa svaki dan.

Ako ste i vi večeras snimili ovaj fenomen, fotografije nam možete poslati u inbox ili na redakcijski e-mail: info@dalmacijadanas.hr ili na WhatsApp 095 810 8000.