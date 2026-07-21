Jeste li je vidjeli? Na dalmatinskom otoku nestala žena

Policijska uprava šibensko-kninska traga za Idom Midžić iz Zagreba, čiji je nestanak prijavljen 18. srpnja na otoku Kapriju. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, udaljila se od kuće, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Ida Midžić rođena je u Zadru, hrvatska je državljanka, a prebivalište ima u Zagrebu. Visina i ostali fizički podaci nisu navedeni, no poznato je da ima tamnoplavu kosu i zelene oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u kratke crne hlače i plavu majicu kratkih rukava.

Policija poziva građane da, ako imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem Nacionalne evidencije nestalih osoba.