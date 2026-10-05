JESTE LI GA OSJETILI? Zatreslo se i na jugu Lijepe naše, epicentar svega nekoliko kilometara od granice

Potres magnitude 3,1 zatresao je u ponedjeljak prijepodne područje Hercegovine, a podrhtavanje tla osjetilo se i na jugu Hrvatske.

Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio u 11:35 sati, a epicentar je bio 33 kilometra južno od Mostara te svega sedam kilometara istočno od Metkovića.

Žarište potresa bilo je na dubini od oko 10 kilometara. Zbog neposredne blizine hrvatske granice podrhtavanje su mogli osjetiti stanovnici Metkovića i šireg područja doline Neretve.

- Malo jači udarac, pa onda lagano podrhtavanje. Samo da ne ponovi malo jači... - piše korisnik EMSC-a.

- Čapljina dobro zatreslo - dodaje drugi.

- Zatreslo - javljaju iz Metkovića.