Jeste li čuli za "žvakanje vode"? Posebno je korisno tijekom velikih vrućina

Tijekom velikih ljetnih vrućina dovoljan unos tekućine posebno je važan. Voda ostaje glavni način održavanja hidratacije, no dio potrebne tekućine možemo dobiti i hranom, osobito voćem i povrćem s visokim udjelom vode.

Za takav način unosa tekućine ponekad se koristi izraz "žvakanje vode". Ideja je jednostavna – osim pijenjem, vodu unosimo i namirnicama koje je prirodno sadrže u velikim količinama. Prednost je što pritom dobivamo i vlakna, vitamine i minerale.

Krastavac sadrži oko 95 posto vode

Među najboljim izborima je krastavac, koji se sastoji od otprilike 95 posto vode, a sadrži i kalij, važan za normalno funkcioniranje mišića i ravnotežu tekućine u organizmu.

Visok udio vode ima i celer, dok su dobar izbor i jagode, koje uz vodu sadrže vitamin C i antioksidanse. Naravno, među najpoznatijim ljetnim namirnicama za hidrataciju ostaje lubenica.

Hrana bogata vodom posebno je korisna tijekom vrućih dana kada znojenjem gubimo više tekućine. Ipak, ona ne može zamijeniti redovito pijenje vode, nego može biti jednostavan način da dodatno povećamo ukupni unos tekućine.