Ješka Fine Bistro donijela Makarskoj prvo uvrštenje u MICHELIN Guide – jedino novo priznanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Makarska je ove godine ostvarila važan iskorak na hrvatskoj gastronomskoj sceni. Ješka Fine Bistro prvi je restoran iz Makarske uvršten u prestižni MICHELIN Guide, a ujedno je i jedini novi restoran iz Splitsko-dalmatinske županije koji je ove godine uvršten u izbor najpoznatijeg svjetskog gastronomskog vodiča.

Ovo međunarodno priznanje rezultat je predanog rada mladih vlasnika i kuhara Ele i Ljudevita, te cijelog tima Ješka Fine Bistroa, čija su kreativnost, dosljednost i poštovanje prema lokalnim namirnicama prepoznati i na međunarodnoj gastronomskoj sceni.

Čestitke upućujemo i svim restoranima Splitsko-dalmatinske županije koji su uspješno zadržali svoja MICHELIN priznanja, potvrđujući kontinuitet izvrsnosti i kvalitetu gastronomske ponude naše županije.

Posebnu težinu ovo priznanje dobiva uoči 2027. godine, kada će Splitsko-dalmatinska županija nositi titulu Europske regije gastronomije. Uvrštenje Ješka Fine Bistroa u MICHELIN Guide potvrđuje da se kvaliteta, autentičnost i predan rad prepoznaju i na međunarodnoj razini te predstavlja dodatni poticaj razvoju gastronomije i pozicioniranju Makarske i srednje Dalmacije kao sve prepoznatljivije gourmet destinacije.