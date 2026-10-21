Jesen u domu donosi i nevidljivog gosta – višak vlage

Prvi hladniji dani najavljuju dolazak jeseni, ali sa sobom donose i promjene koje možda ne primjećujemo odmah. Jedna od njih je povećano zadržavanje vlage u zatvorenim prostorima.

Snižavanjem vanjskih temperatura sve češće zatvaramo prozore kako bismo sačuvali toplinu. Istovremeno, svakodnevne aktivnosti u domu ne prestaju stvarati vlagu. Kuhanje, tuširanje, sušenje rublja i boravak ukućana prirodno povećavaju količinu vlage u zraku.

Ako se takav zrak ne izmjenjuje dovoljno, posljedice se s vremenom mogu početi pojavljivati na zidovima, prozorima i drugim površinama – od kondenzacije i neugodnih mirisa do stvaranja uvjeta pogodnih za razvoj plijesni.

Kada prozore zatvaramo, ventilacija postaje još važnija

Povremeno otvaranje prozora može kratkotrajno osvježiti prostor, ali ne osigurava kontinuiranu izmjenu zraka tijekom cijelog dana i noći. Upravo tu svoju ulogu imaju suvremeni ventilacijski sustavi.

Ventoterm sustavi omogućuju kontinuiranu izmjenu zraka 24 sata dnevno. Sustav odvodi ustajali zrak iz prostora i dovodi svježi vanjski zrak, uz filtriranje putem antialergijskih filtera.

Na taj način svježi zrak postaje dio svakodnevnog života doma, bez potrebe za stalnim otvaranjem prozora.

Pripremite dom prije nego što se pojavi problem

Dolazak jeseni idealno je vrijeme za razmišljanje o ventilaciji. Umjesto da čekamo prve znakove kondenzacije ili pojavu plijesni, kvalitetnu izmjenu zraka možemo riješiti unaprijed.

Ventoterm pritom nudi kompletno rješenje – od besplatnog obilaska objekta i procjene potreba prostora do ugradnje „ključ u ruke“, koja se može završiti u jednom danu.

Jer ugodan dom nije samo onaj koji je topao.

To je dom u kojem se dobro diše.

A kada vani stignu hladniji dani, neka vaš dom ostane svjež, ugodan i prozračen – bez obzira na to koliko često otvarate prozore.

Za više informacija nazovite besplatni telefon 0800 45 00, pošaljite mail na info@ventoterm.com ili se javite preko obrasca na www.ventoterm.com .