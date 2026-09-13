JESEN NA TEATRU UZ MORE UZ NIKAD BOGATIJI REPERTOAR Pogledajte što vas sve očekuje

Sve je spremno za početak nove jesenske sezone na Teatru uz more u Lori!

A što nas očekuje ove jeseni najavili su organizatori.

"Šesta ljetna sezona je iza nas, a pred nama je nikad bogatiji jesenski repertoar. Zahvaljujući našoj publici koja uživa u našim kazališnim druženjima i ovo ljeto poklonili su nam svojom podrškom brojne rasprodane izvedbe. Zauzvrat smo se potrudili jesenski repertoar posložiti po njihovom guštu. Bit će tu komedija, drama, mjuzikl za djecu, glazbenih večeri, sasvim novih naslova i provjerenih hitova koji se vraćaju po želji publike.

Sezonu u dvorani Lora otvaramo s gostovanjima HNK Šibenik. Ponajprije izvrsnom komedijom "Grintalo" s Joškom Ševom u glavnoj ulozi, a slijedi i "Arsenov feral" s gostom Vedranom Mlikotom za sve one koji su ovo ljeto ostali bez ulaznica. Od novih naslova tu su "Tri sestre na Instagramu" i "Mama se vraća", najnovija komedija Zuhre i Tina Sedlara, kao i novi mjuzikl za djecu "Zalutali u bajci". Vraća nam se "Rulet", "Ja, glumica" Darije Lorenci, najnovija komedija "Skliske vježbe" Đurđe i Franka i drama koja je obilježila ovogodišnju kazališnu sezonu "Prima facie" Nataše Janjić.

Kao i uvijek program sadrži za svakoga po nešto. Dođite nam na Teatra uz more, veselimo se nastavku druženja i u jesenskim i zimskim mjesecima!! - Tadija Kolovrat, Teatar uz more

5.10. U 20h - OTVARANJE JESENSKE SEZONE U DVORANI LORA

"GRINTALO" - HNK ŠIBENIK

IGRAJU: JOŠKO ŠEVO, ZDRAVKO VUKELIĆ, PAŠKO VUKASOVIĆ, ANA PERKOVIĆ, JASMINKA ANTIĆ, LUCIJA ALFIER, ANĐELKO BABAČIĆ, KRISTIAN ŠUPE, DONATELLA KLARIN, JERE SVRAČAK, ŽIVKO GULIN

Nakon nebrojeno upita zadovoljstvo nam je najaviti kako se hvaljena komedija "Grintalo" vraća u Split!

Izvrstan ansambl šibenskog HNK koji za ovu posebnu komediju čine Joško Ševo, Paško Vukasović, Zdravko Vukelić, Ana Perković, Jasminka Antić, Lucije Alfier, Anđelko Babačić, Kristian Šupe, Donatella Klarin, Jere Svračak i Živko Gulin izvest će u Lori odličnu komediju karaktera "Grintalo" koja će vas oduševiti.

"Grintalo" je šibenska verzija komedije Carla Goldonija, “Sior Todero Brontolon” koja nikako ne gubi na popularnosti jer se ljudska narav ne mijenja nikad niti gubi na aktualnosti.

"Grintalo" je patrijarhalni tiranin koji bez prestanka kritizira, omalovažava ili po riječima njegove snahe “brontulaje i vriđa sve mrtvo i živo”, a osobito žene.

Dominantni, okrutni i škrti poglavar obitelji šjor Mihovil Kinkela (Joško Ševo) jednako je loš prema slugama kao i prema obitelji. Oni koji su uz njega čitav život, poput sina Paška, navikli su na svoju ulogu i trpljenje svega ali stvar će se drastično promijeniti kad na scenu stupi snaha Markulina. Ne što neće trpjeti u tišini, već će i regrutirati sve ostale ženske likove u borbi za pravdu.

Izvrsni likovi, još bolji glumci i urnebesni dijalozi u režiji Zorana Mužića oduševit će vas i nasmijati baš kao što to čine ponajbolje kazališne komedije!

13.10. U 20h

"ARSENOV FERAL" - GLAZBENO POETSKA VEČER

IZVODI: ANSAMBL HNK U ŠIBENIKU, gost VEDRAN MLIKOTA

"Arsenov feral" jedna je od najljepše ispisanih glazbeno poetskih priča s ciljem da evocira uspomene na lik i neprikosnoveno djelo najvećeg barda hrvatske glazbe. A kako i ne bi bila jedna od najljepših, kad je svaki stih i notu u njoj ispisao veliki Arsen Dedić.

Krajem srpnja proslavili smo zajedno Arsenov rođendan njegovim "feralom" no i ljetna scena u Lori bila je premala za sve one koji su poželjeli biti dio ove emotivne večeri.

Stoga Vas pozivamo na još jedno druženje s Arsenovim stihovima, glazbom i izvrsnim ansamblom HNK Šibenik.

"Arsenov feral" živo je tijelo koje, iznova različitim izvedbama, donosi neponovljivu i vrlo emotivnu večer druženja s Arsenom. Njegova ostavština tolika je da nije teško učiniti da je svaka izvedba drugačija. Ono što je uvijek isto je količina emocija i poštovanja u sjećanje na jednog i jedinog Arsena.

Još jednom scena Teatra uz more odzvanjat će najljepšim stihovima i glazbom koja će vam napuniti dušu, a šibenskom HNK pridružit će se i ovog puta Vedran Mlikota.

17.10. U 20h

"TRI SESTRE NA INSTAGRAMU"

IZVODE: IVA ŠIMIĆ ŠAKORONJA, NADIA CVITANOVIĆ/ PETRA KURTELA, JELENA HADŽI - MANEV

Godine prolaze, mnoge stvari se ne mijenjaju. Tako ni bezvremenski tekst "Tri sestre" A. P. Čehova prema kojem je nastala predstava "Tri sestre na Instagramu".

U novom ruhu priča seli iz Rusije u bezimenu provinciju koja lako može biti i u Hrvatskoj.

Dok su nekoć tri sestre sanjarile o boljoj budućnosti u utopijskoj Moskvi, ove naše današnje upotpunjuju živote dokolicom i sanjarenjem u virtualnim prostorima gdje skrolajući svjedoče prizorima boljih života. Tako se i suvremene sestre, obasute šumom digitalnih informacija, zapitaju nad vlastitim sudbinama i pokušaju napraviti preokret u svojim monotonim životima. No hoće li im to uspjeti?

Najmlađa je od sestara Irina, pripadnica milenijalaca, koja se nađe na prekretnici života uoči svog tridesetog rođendana. Maša je voditeljica lokalne radijske emisije o kulturi i društvu. Iako joj se čini da je njezin trud uzaludan u apatičnoj provinciji, život joj se naglo promijeni nakon neočekivana događaja. Olga, najstarija od sestara, suzdržana i usamljena nastavnica hrvatskog jezika, nastoji povesti sebe u bolji život, boreći se protiv samoće digitalnim sredstvima.

19.10. U 20h

"RULET"

IGRAJU: PETRA KRALJEV, ANICA KONTIĆ / JAGODA KUMRIĆ, NIKA BARIŠIĆ I URŠULA NAJEV

Za sve koji ovo ljeto nisu uspjeli pogledati Rulet, sada imamo zamjenski datum za odličan večernji provod.

Svi koji svoju ulaznicu već imaju ne moraju je zamijeniti za novi datum, sve što trebate učiniti je doći 19. 10. i uživati.

Rulet se vraća 12. put u Split!

Izvrsna ženska glumačka ekipa i nezaboravna djevojačka večer!

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o životnim izborima koje smo naizgled sami birali.

I prijateljstvu koje će Vas izvući iz najgorih trenutaka - smijehom!

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi, koji će najveću životnu dramu prikazati kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan, kupit će vas na prvo gledanje!

7.11. U 20h

"JA, GLUMICA!"

IGRA: DARIA LORENCI FLATZ

Daria Lorenci Flatz u ulozi u kakvoj je rijetko viđamo ovog ljeta oduševila je i dobro nasmijala publiku novom monodramom, komedijom života "Ja, glumica!".

Daria Lorenci Flatz prvakinja je Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, s dugogodišnjom nagrađivanom karijerom u kazalištu, filmu i na televiziji.

U ovu duhovitu monodramu ugurala je sva svoja životna iskustva, osobna i profesionalna. I baš kao i svima nama, život joj je jurio od drame do apsurda i komedije.

Jer stvarni životi su takvi i najbolje ih preživimo ako se dovoljno smijemo!

8.11. U 20h

"PRIMA FACIE"

IGRA: NATAŠA JANJIĆ MEDANČIĆ

Drama "Prima facie" svojim prvim izvedbama osigurala je status kultne predstave koju morate pogledati!

U samo mjesec dana ovog proljeća pogledalo ju je 2500 posjetitelja Teatra uz more. I svi se slažu kako je riječ o predstavi koja vas ostavlja bez riječi.

Prima Facie, nagrađivani hit australske autorice Suzie Miller, jedna je od najizvođenijih i najuzbudljivijih suvremenih kazališnih predstava posljednjih godina.

U središtu priče je Tessa – briljantna kaznena odvjetnica koja je karijeru izgradila na vjeri u zakon, vjeri u pravila i moć sudnice. Ona zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati. Ali kada se osobno iskustvo sudari s pravilima tog istog sustava, sve u što je vjerovala počinje se raspadati. U snažnoj i potresnoj monodrami Suzie Miller – i sama bivša odvjetnica – otvara pitanje koje se tiče svih nas: može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda, dolazi na pozornicu u produkciji Petit teatra u suradnji sa teatrom Exit.

Ulogu Tesse donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

15.11. U 20h

"MAMA SE VRAĆA"

IGRAJU: ZLATAN ZUHRIĆ ZUHRA , ELVIRA ALJUKIĆ I TIN SEDLAR

Zuhra i Tin zadnjih godina su nas dobro nasmijali komedijama "Ocat i sin" i "Kad u vojsku pođem".

U najnovijoj komediji "Mama se vraća" dolazi do neočekivanog obrata koji vodi u sasvim novom, suludom smjeru - jer na scenu nastupa mama!

Ocu i sinu je prijeko potrebna ženska ruka. Malo su se previše opustili i trebalo bi uvesti reda. Ponovo imaju i neke svoje planove, ali pojavljuje se mama i predstava dobija sasvim drugi smjer.

Tko se boji mame još? Tata ili sin? Što to tata skriva od mame? Kako će se sin snaći između “dvije vatre”?

Dođite i uživajte u zapletu/raspletu ove situacije!

22.11. U 20h

"SKLISKE VJEŽBE"

IGRAJU: IRENA GRDINIĆ I MARIO LIPOVŠEK BATTIFIACA

Đurđa i Franko imaju novu hit komediju!

Nije ni čudo s obzirom da si uvijek imaju štošta za reći, a publiku svakom izvedbom nasmiju i oduševe.

Ljubav Đurđe i Franka je neiscrpna - barem ona prema hrani, a u braku im je i dalje mrak.

Na Teatru uz more upoznali smo ih kroz komedije "Casabianca" i "4 sprovoda i vjenčanje" koje publika obožava, a njihova alter-ega, Irena Grdinić i Mario Lipovšek Battifiaca, pripremili su za novu sezonu novu komediju "Skliske vježbe".

Novom, suludo smiješnom predstavom poručuju: brak (ni)je uvijek pjesma.

Ali, tko pjeva zlo ne misli.

A tko misli, nije mu do pjesme!

TEATAR UZ MORE ZA DJECU

17.10. u 10h

"ZALUTALI U BAJCI"

mjuzikl za djecu i one koji se tako osjećaju

IGRAJU: BOJAN JAMBROŠIĆ I MANUELA SVORCAN

19.10. U 10h - IZVEDBA ZA VRTIĆE I NIŽE RAZREDE OSNOVNIH ŠKOLA

Bajke nisu što su nekad bile… Sada su još otkačenije i luđe, smješnije i raspjevanije! I nestrpljivo čekaju svoju publiku…

Kralj i njegova ljubav života – Kraljica, dočekuju publiku kako bi im predstavili svoje novo bajkovito kazalište. A koju će priču ovoga puta pričati? Upravo Kraljevu, i to iz vremena dok je još bio Princ koji kreće u svoju prvu avanturu, pronaći jednu slavnu princezu čudnog imena – Trnova Ružica.

I Princ tako odlazi na put na kojem ga presretnu pomaknuta Crvenkapica, jedna čarobna žaba, influenserica Matovilka i pregršt likova iz bajki. Hoće li mu oni pomoći u njegovoj avanturi ili će ga navući na krivi put? Hoće li mu njegov prijatelj, patuljak Ljutko, dati dobre savjete i je li zla vještica zaista toliko Zla? I kako se uopće može probuditi jedna usnula ljepotica?

Velika je to avantura za jednog lijenog i razmaženog Princa, ali on neće odustati nego će po putu i uz pomoć djece u publici naučiti brojne pouke koje će ga odvesti do njegove junačke pobjede, sve to uz brojne zarazne songove koje će publika pjevušiti još danima nakon izlaska iz kazališta.

Autor teksta je Igor Weidlich, skladatelj je Bojan Jambrošić, režiju potpisuje Robert Bošković. U glavnim ulogama zablistat će čarobni duo – Manuela Svorcan i Bojan Jambrošić!

Što čekate? Pripremite se za totalno otkačeni svijet bajki i poznate likove u ulogama u kakvima ih još niste mogli vidjeti. Čekaju vas smijeh, pjesma, ples i poruke koje ćete danima i tjednima prepričavati.

Tko zna, možda naučite i kako vi možete postati junaci svojih priča!

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)