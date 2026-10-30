Jesen i zima na Krki: pravo vrijeme za istraživanje Parka po povoljnim cijenama

Jesen i zima na Krki pozivaju na drugačiji doživljaj prirode. Uz šum vode, šetnje uz rijeku i krajolike koji se mijenjaju iz tjedna u tjedan, Nacionalni park Krka otkriva svoje mirnije, ali jednako čarobno lice. Od kasne jeseni do prvih dana proljeća NP Krka nudi brojne mogućnosti za boravak u prirodi. To je vrijeme za obiteljske izlete, rekreaciju, fotografiranje i upoznavanje bogate prirodne i kulturne baštine u ritmu koji dopušta da se svaki prizor doživi opušteno i bez žurbe.

Upravo zato zimsko razdoblje donosi i povoljnije cijene ulaznica. Od 1. studenoga do 31. ožujka ulaznica za Park za odrasle stoji 7 eura, a za djecu od sedam do osamnaest godina 4 eura. Djeca do navršenih sedam godina oduvijek imaju besplatan ulaz u Park.

Na Skradinskom buku posjetitelje očekuju slapovi i objekti koji pripadaju industrijskoj baštini, među kojima su ostaci povijesne hidroelektrane Krka, dok Roški slap sa svojim vodenicama i okolnim povijesnim znamenitostima priča priču o stoljetnom suživotu čovjeka i rijeke. Uređene poučno-pješačke staze i biciklističke rute prilika su za aktivni boravak na otvorenom.

Onima koji Park žele istražiti izvan njegovih najposjećenijih dijelova, gornji tok Krke otkrit će brojne sadržaje koji spajaju prirodu, znanost i povijest. U Eko kampusu „Krka“ u Puljanima djeca mogu istraživati živi svijet i znanstvene teme u interaktivnom Laboratoriju prirode i razgledati Arheološku i Prirodoslovnu zbirku. Kampus posjetiteljima nudi i smještaj u hostelu Titius. U neposrednoj blizini nalaze se i skriveni, veličanstveni slapovi gornjeg toka rijeke i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života.

Povoljnije cijene ulaznica od studenoga do ožujka pozivaju posjetitelje da Krku upoznaju u mirnijem dijelu godine. Bilo da planirate jesenski izlet bilo istraživanje prirode s članovima obitelji tijekom zimskih praznika, NP Krka prostor je i za predah i za šetnju i za vožnju bicikla, ali i za uzbudljiva nova otkrića.