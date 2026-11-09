Jerko Leko potpisao ugovor. Ostaje trener Dinama do kraja sezone

GNK Dinamo službeno je potvrdio da će Jerko Leko ostati trener prve momčadi do kraja aktualne sezone, uz mogućnost produljenja ugovora. Zagrebački klub objavio je kako je s bivšim hrvatskim reprezentativcem postignut dogovor o nastavku suradnje.

"Jerko Leko i GNK Dinamo potpisali su ugovor do kraja sezone uz opciju produljenja! Vjerujemo kako će Jerko svojim radom, energijom i predanošću nastaviti voditi momčad prema ostvarenju naših sportskih ciljeva", poručili su iz Dinama.

Dvije pobjede uvjerile čelnike Dinama

Leko je prvu momčad preuzeo nakon odlaska Marija Kovačevića, a u prve dvije utakmice ostvario je dvije pobjede. Dinamo je najprije svladao Sunderland s 2:0 u Europskoj ligi, a potom i Varaždin s 3:1 u domaćem prvenstvu. Takav početak očito je zadovoljio klupsko vodstvo, koje mu je odlučilo pružiti priliku za nastavak rada. Leko je prije preuzimanja seniorske momčadi vodio Dinamovu drugu momčad, a ranije je radio i s juniorima zagrebačkog kluba.

"Jerku želimo puno sreće i uspjeha u radu te puno pobjeda na klupi Dinama! Treneru, sretno!", zaključili su iz zagrebačkog kluba.