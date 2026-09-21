"Je*o ti bog mater": Zagorka zlostavljala muža, sud joj odredio zatvor. Ovo joj je treći put ove godine

Žena iz Zagorja ponovno je pravomoćno proglašena krivom za nasilje u obitelji nakon što je u obiteljskoj kući u selu južno od Oroslavja vrijeđala supruga. Sud joj je izrekao 20 dana zatvora, ali uvjetno.

Prema presudi, incident se dogodio oko 21 sat. Žena je suprugu je uputila niz uvreda, među kojima su bile riječi "peder", "govno smrdljivo" i "je*o ti bog mater", prenosi lokalni portal Zagorje.com.

Sud je utvrdio da je riječ o psihičkom nasilju u obitelji.

Već je ranije kažnjavana zbog nasilja prema suprugu

Suprug je policiji ispričao da je žena bez opravdanog razloga započela svađu, nakon čega ga je vrijeđala. Ona je tijekom postupka negirala da se prema njemu ponašala nasilno.

Sudac je njegov iskaz ocijenio vjerodostojnim i logičnim, a pri odluci je uzeo u obzir i činjenicu da je žena već ranije pravomoćno kažnjena zbog nasilja u obitelji prema istom suprugu.

Zbog ponovljenog prekršaja izrečena joj je kazna od 20 dana zatvora. Kazna je, međutim, uvjetna i neće se izvršiti ako tijekom sljedeće godine ne počini novi istovrsni prekršaj.

Ove godine već tri puta kažnjavana

Prema podacima iz presude, žena je samo tijekom ove godine već tri puta kažnjavana zbog istog prekršaja.

To bi u slučaju novog nasilja moglo biti važna okolnost pri odluci o kazni.