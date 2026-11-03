JELENINA UTRKA ŽIVOTA Ultramaratonka trči gotovo 850 kilometara za 86 stradale vukovarske djece: U Pločama joj priređen emotivan doček

U Pločama je u ponedjeljak upriličen doček za Jelenu Barčot, hrvatsku ultramaratonku koja je krenula na iznimno zahtjevan pothvat pod nazivom "Jelenina utrka života". Riječ je o ultramaratonu koji povezuje krajnji jug Hrvatske s Vukovarom, a osim sportskog izazova nosi snažnu humanitarnu i memorijalnu poruku.

Kako donosi Portal Rogotin, ultramaratonku su po dolasku u Ploče dočekali gradonačelnik Ivan Marević, gradski pročelnik Damir Živković, predsjednik Udruge Prvi ročnik Hrvatske vojske Josip Barbir, predsjednik Udruge branitelja Grada Ploča Željko Čović te pločanski branitelji. Svi su joj pružili podršku i poželjeli uspjeh na putu do Vukovara.

Startala u 8 sati i 6 minuta, u spomen na 86 stradale djece

Posebnu simboliku ima sam početak utrke. Jelena Barčot krenula je s Prevlake u subotu, 31. listopada, točno u 8 sati i 6 minuta. Vrijeme početka nije odabrano slučajno, već predstavlja simbolično prisjećanje na 86 djece stradale u Vukovaru tijekom Domovinskog rata. Njezin je cilj stići do Vukovara 17. studenoga, uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se obilježava 18. studenoga. Nakon trećeg dana ovog iznimnog pothvata ultramaratonka je u Pločama pronašla vrijeme i za molitvu. U znak zahvalnosti posjetila je crkvu Kraljice neba i zemlje.

Čak 18 etapa kroz Hrvatsku, najduža dionica ima 71 kilometar

Pred hrvatskom ultramaratonkom iznimno je zahtjevan put. Ukupno će pretrčati gotovo 850 kilometara, podijeljenih u 18 etapa, prolazeći kroz brojne hrvatske gradove i mjesta. Na njezinoj ruti nalaze se Dubrovnik, Ploče, Makarska, Trilj, Sinj, Knin, Gračac, Udbina, Slunj, Glina, Sisak, Pakrac, Požega i Đakovo. Najzahtjevnija pojedinačna etapa očekuje je 16. studenoga, kada će od Požege do Đakova morati svladati čak 71 kilometar. Najkraća dionica, duga 22 kilometra, vodi je od Makarske do Gornjih Brela. Nakon dolaska u Ploče, Barčot u utorak, 3. studenoga, nastavlja put prema Makarskoj, odakle će se postupno kretati prema unutrašnjosti Hrvatske.

Građani pozvani da joj se pridruže i pruže podršku

Organizatori i podupiratelji ovog pothvata pozivaju građane svih mjesta kroz koja Jelena prolazi da joj pruže podršku. Svatko tko je u mogućnosti može joj se pridružiti i otrčati barem nekoliko stotina metara, dok oni koji ne mogu trčati podršku mogu iskazati pozdravom i riječima ohrabrenja.

Iako je pred njom još mnogo kilometara, dolazak u Ploče pokazao je da na svojem putovanju nije sama.