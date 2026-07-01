Jelena Rozga progovorila o zdravstvenim problemima: "Godinama sam osjećala da nešto nije u redu"

Jelena Rozga prvi je put javno progovorila o zdravstvenim problemima s kojima se bori posljednjih mjeseci. U razgovoru za In Magazin otkrila je da joj je dijagnosticirana inzulinska rezistencija, stanje zbog kojeg je morala značajno promijeniti životne navike, prenosi Index-

Pjevačica je ispričala kako je godinama primjećivala da joj tijelo šalje signale upozorenja. "Godinama već osjećam da se neke promjene događaju. Stalno sam bila žedna, na pozornici bih ostala bez sline, nakon čaše vode bila bih opet gladna, a kilogrami su se topili", ispričala je Rozga.

Dijagnoza i terapija

Odlučila je obaviti pretrage prije odlaska na američku turneju u ožujku, a nalazi su potvrdili sumnje - radilo se o inzulinskoj rezistenciji. Odmah je započela s liječenjem i strogim režimom prehrane.

"Na terapiji sam. Imam inzulinsku rezistenciju i šećer mi jako varira. Događa mi se na pozornici da mi šećer naglo padne pa osjetim veliku slabost. Tad moram popiti nešto slatko. Nutricionistica mi je sastavila jelovnik i moram jesti pet puta na dan. S obzirom na moj posao i putovanja, to nije jednostavno, ali stvarno se trudim. Tablete pijem tri puta dnevno", otkrila je.

Promjene u prehrani

Dijagnoza je donijela i velike promjene u njezinom jelovniku. Izbacila je čokoladu i drastično smanjila unos ugljikohidrata.

"Prestala sam jesti čokoladu čim sam saznala dijagnozu i izbacila sam oko 70 posto ugljikohidrata. Srećom, volim meso i ribu pa mi to ne pada teško. Pronašla sam i zamjenske proizvode bez šećera, tako da sam se snašla. Najveći problem mi je na pozornici jer mi se usta jako suše", priznala je pjevačica.

Što je inzulinska rezistencija?

Inzulinska rezistencija je stanje u kojem tjelesne stanice slabije reagiraju na inzulin, hormon koji pomaže šećeru (glukozi) da uđe iz krvi u stanice. Zbog toga gušterača proizvodi više inzulina kako bi održala normalnu razinu šećera u krvi.

Najčešći simptomi su: umor i pospanost nakon jela, pojačana glad (posebno za slatkim), nakupljanje masnoće u području trbuha, teško mršavljenje, tamnije i zadebljane mrlje na koži (vrat, pazusi), povišen šećer u krvi (u kasnijoj fazi).