Jelena Rozga oduševila na Melodijama Jadrana: "Najlipše je pivat u svom gradu, ali i najteže"

Nakon što je festival Melodije Jadrana u četvrtak otvorio nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, druga festivalska večer u Galeriji Meštrović pripala je jednoj od najomiljenijih domaćih pjevačica Jeleni Rozgi.

Četvrto izdanje festivala ove godine prvi put traje četiri dana, a do nedjelje će splitska publika imati priliku uživati u nastupima brojnih domaćih i stranih izvođača u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović.

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Rozga je koncert otvorila pjesmom "Cirkus", a publiku je pozdravila emotivnim riječima.

„Dobra večer, Splite moj. Po mojim rukama koje se tresu vidjeli ste koliko mi znači večeras biti ovdje s vama. Hvala vam što ste tu i nadam se da ćete se večeras lipo provest. Najlipše je pivat u svom gradu, ali i najteže. Znam da vam je vruće, ali večeras ćemo morat puno plesat i pivat“, poručila je okupljenima.

Nakon uvodnog obraćanja nastavila je koncert jednim od svojih najvećih hitova, "Bižuterija", što je izazvalo oduševljenje publike.

Već od prvih taktova atmosfera u Galeriji Meštrović bila je odlična. Posjetitelji su pjevali uglas s Rozgom, plesali i pratili svaku pjesmu, pa gotovo nitko nije ostao sjediti.

„Volim vas i hvala vam puno. Ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina, da sam već 30 godina na sceni. Nije bilo lako, svaki početak je težak, od dana kada sam bila pjevačica Magazina pa sve do danas. Ali sve što danas imam, imam zbog vas. Hvala vam od srca“, poručila je Rozga, što je publika nagradila velikim pljeskom.

Posebno dirljiv trenutak uslijedio je kada je predstavila članove svoje obitelji koji su bili među publikom.

„Najvažniji ljudi u mom životu večeras su ovdje – moja mama i moj tata, moj Rozga. Tu je i moja sestra, koja mi je rekla da je ne spominjem“, rekla je kroz osmijeh, izazvavši smijeh među okupljenima.

Nije zaboravila zahvaliti ni autorima pjesama koje su obilježile njezinu karijeru.

„Vjekoslava je tu negdje, a Tonči vjerojatno doma leži. Oni su za mene napisali pjesme i hvala im na tome“, kazala je prije nego što je nastavila koncert izvedbom hita "Okus mentola".

Publiku tijekom večeri očekuje presjek bogate karijere splitske pjevačice – od zaraznih pop uspješnica do emotivnih balada koje su obilježile njezin glazbeni put i osvojile brojne generacije obožavatelja.