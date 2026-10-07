Jelena Rozga otkrila što je Ivan Huljić promijenio zbog nje: "Jako sam ponosna na njega..."

Jedna od naših najpopularnijih pjevačica, Jelena Rozga, trudi se čuvati svoju privatnost, a posebno je tajnovita kada je u pitanju njezin ljubavni život. No sada je otvoreno progovorila o utjecaju koji ima na Ivana Huljića, koji je zbog nje počeo više brinuti o sebi.

'Bitno mi je naravno, a mislim da je njemu isto kad gleda mene koliko vremena ustvari posvećujem sebi, počeo je ustvari i on sada koristiti neke kremice, pa čak je evo sad u svoju skincare rutinu uveo i serum tako da sam jako ponosna na njega, a to dođe s godinama, znaš kada shvatiš da dolaze one male linijice', rekla je za K1 Televiziju.

'Puno stvari, nije samo to. Mislim da životne navike treba mijenjati kako idu godine, a ja sam netko tko je uvijek pazio na sve. Njega, prehrana... Ja sam netko tko nikada nije pio alkohol, ne izlazim na sunce već 20 godina, puno sna i što mirnije živjeti i imati uz sebe divne ljude. Ljude od povjerenja, ljude koji će ti reći kad kažeš nešto krivo, koliko god ti to ne odgovara u tim trenucima... Imati vjerne i prave ljude oko sebe je jako bitno u ovom poslu', objasnila je, prenosi Story.