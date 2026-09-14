Jelena Rozga: "Čim uđem u auto, odmah to napravim"

Jelena Rozga (49) jedna je od najuspješnijih hrvatskih pjevačica, a osim glazbom, godinama privlači pažnju i svojim mladolikim izgledom. Njezini obožavatelji na društvenim mrežama često komentiraju kako izgleda kao da uopće ne stari. Sada je otkrila kako njeguje kožu i što, kaže, radi kako bi zadržala mladolik izgled.

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"Svaka bora je slatka, ali ja sam netko tko se strašno puno njeguje i uvijek hodam po kući s maskom za lice. Čim uđem u auto, skidam šminku i odmah neku masku za lice stavim na sebe. Bože, da nas policija zaustavi, majko mila što bi to bilo, ne bi bilo dobro, ali jako pazim na kožu, jako se njegujem. Znači, ja sam uvijek masna, ja ujutro kad se probudim jastuk ide za mnom, strašno nešto", ispričala je za In Magazin.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

Ne pije alkohol

Rozga je ranije otkrila da uopće ne pije alkohol, a zbog zdravstvenih problema pazi i na prehranu. Istaknula je i da se mladolik izgled može zadržati bez estetskih operacija i pretjerivanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial)

"Sve se može i bez operacija, bez pretjerivanja. To je dokaz da se sve može uz dobru njegu, uz nekako zdrav život, puno spavanja i što manje nerviranja. Nije mi se uopće teško oduprijeti trendovima koji su danas zastupljeni jer znam što hoću", istaknula je.