Jelena Perčin nije skidala pogled s novopečenog supruga: Zaljubljeno pratila Gelinu emotivnu večer posvećenu Oliveru

U Veloj Luci predstavljena je knjiga Ante Gele "Ante Gelo svira Olivera – deset skladbi za gitaru", u kojoj je poznati hrvatski glazbenik, skladatelj i aranžer obradio neke od najljepših pjesama neprežaljenog Olivera Dragojevića.

Posebnu pozornost tijekom emotivne večeri privukla je Gelina novopečena supruga, glumica Jelena Perčin. Smještena među publikom, s osmijehom je pratila svaki njegov pokret i riječ, a pogled joj je gotovo cijelo vrijeme bio usmjeren prema suprugu. Nije skrivala ponos ni emocije dok je Gelo govorio o projektu koji mu mnogo znači.

Poznati par nedavno je svoju ljubav okrunio brakom na intimnoj ceremoniji, okružen najbližim članovima obitelji i prijateljima, a Jelena je i u Veloj Luci pokazala da je Anti velika podrška u važnim životnim i profesionalnim trenucima.

Knjiga koja Oliverove pjesme prenosi novim generacijama

Predstavljanje knjige održano je u sklopu manifestacije "Trag u beskraju", koja se osmu godinu zaredom održava u čast Olivera Dragojevića. U knjizi su se našle skladbe "Karoca", "Tko sam ja da ti sudim", "U mom zagrljaju", "Meni trebaš ti", "Pismo moja", "Vjerujem u anđele" i "Kad mi dođeš ti". Riječ je o izdanju koje bi trebalo približiti Oliverovu glazbu mladim naraštajima te im omogućiti da njegove bezvremenske pjesme nauče svirati na gitari.

Ante Gelo okupljene je počastio izvedbom pjesme "Tko sam ja da ti sudim", čime je publiku odmah uveo u emotivnu večer posvećenu Oliverovu životu i stvaralaštvu. Gelo je istaknuo da se u Veloj Luci osjeća kao kod kuće te da su dani posvećeni Oliveru prilika za prisjećanje, zajedništvo i ponovno uživanje u njegovu bezvremenskom glazbenom opusu.

Objasnio je kako je za knjigu odabrao pjesme koje posebno voli, povezane s onim što naziva "svetim trojstvom: Runjić, Dragojević i Kalogjera".

I profesionalci i početnici mogu zasvirati Olivera

Knjiga sadržava note i tablature kako bi Oliverove skladbe mogli svirati i oni koji ne znaju čitati note. Namijenjena je profesionalnim glazbenicima, amaterima, ali i početnicima koji tek upoznaju gitaru i žele Oliverove pjesme izvesti na svoj način. Večer je završena izvedbom pjesme "Meni trebaš ti", a cijelo predstavljanje pratili su i sinovi Olivera Dragojevića, kao i brojni poznati uzvanici.

Dok je publika uživala u poznatim melodijama, Jelena Perčin nije skrivala oduševljenje. Zaljubljeno je gledala novopečenog supruga, pljeskom pratila njegove izvedbe i još jednom pokazala koliko je ponosna na njegov rad i projekt kojim se Oliverova glazbena ostavština prenosi novim generacijama.