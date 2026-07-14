Jelena Perčin i Ante Gelo su se vjenčali na intimnoj ceremoniji

Glumica Jelena Perčin i gitarist Ante Gelo okrunili su svoju ljubav brakom.
Kako doznaje net.hr, par se vjenčao na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti i okružen samo članovima najuže obitelji i najbližim prijateljima.
Glumica i glazbenik svoju su vezu gradili diskretno, što ne čudi s obzirom da su oboje poznate osobe koje su iza sebe imale brakove, a čiji razvodi su izazivali veliku medijsku pažnju.
Iako su ih mediji počeli dosta rano povezivati, dugo nisu željeli javno govoriti o privatnom životu.
Tek u trenutku kad su odlučili da njihova ljubavna veza može postati javna, otkrivali su to i potvrđivali u svojim objavama na društvenim mrežama.
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