Jelena Perčin i Ante Gelo otputovali na medeni mjesec, evo gdje uživaju

U domaćim je medijima ovih dana odjeknula vijest o vjenčanju glazbenika, gitarista Ante Gele i glumice Jelene Perčin, koji tu vijest nisu službeno potvrdili niti se oglasili o toj temi, već je potvrda od njima bliskog izvora stigla u redakciju Jutarnjeg lista. Par se navodno vjenčao na intimnoj ceremoniji, okruženi najbližima u Italiji, prije početka Svjetskog prvenstva u Americi, a čini se da sada uživaju na medenom mjesecu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ante Gelo (@ante.gelo)

Ante je objavio na svom profilu na Instagramu njihovu zajedničku fotografiju snimljenu na bajkovitom talijanskom otočju Maddalena, koje se nalazi u prolazu Bonifacio između Korzike i Sardinije. Nije čudno da su odabrali baš tu lokaciju jer riječ je o mjestu koje osvaja na prvi pogled. Kristalno čisto tirkizno more, uvale s bijelim pijeskom, granitne stijene oblikovane vjetrom i netaknuta priroda učinili su ga jednim od najljepših dijelova Mediterana. Arhipelag čini više od 60 otoka i otočića, a najveći među njima je istoimeni otok La Maddalena, jedini trajno naseljen uz obližnju Capreru, onaj na kojem su Ante i Jelena.