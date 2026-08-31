JELAVIĆ PROKOMENTIRAO PORAZ NA POLJUDU: "Hajduk je izdominirao u svim segmentima"

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.

Utakmicu je na press-konferenciji održajnoj susreta prokomentirao trener Lokomotive Nikica Jelavić odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Išla je u jednom smjeru, Hajduk je izdominirao u svim segmentima, nismo izdržali, tehnička je priprema Hajduka bila jako dobra.

Prvih pola sata kao da ste bili ležerni...

Nismo bili dobri nikako, radili smo cijeli tjedna na drugoj lopti i na duelima, a kada na utakmici ta izvedba ne bude dobra, sve ide nizbrdo. Hajduk je imao puno više energije, iako je imao utakmice svaka tri dana, nedostaje nam tih 4-5 igrača. Nismo dobro djelovali, zato smo izgubili, ali ne tražim alibij za to.

Je li u planu dovođenje novih igrača?

Svake godine bude dosta rotacija, odlazaka, dolazaka, ali to nije alibij. Svaki igrač mora znati što se od njega traži. Nemamo širok kadar, moramo se komplementirati, to drugačije izgelda.

Ima li Hajduk šanse u Europi?

Ne bavim se njima osobno, gledao sam ih, ali tonajboljezna njihov trener. Ja imam dosta svojih problema u svojoj ekipi, bavim se samo time.