Nogometaši Hajduka u subotu su na Maksimiru svladali Lokomotivu rezultatom 2:1 u 14. kolu SuperSport HNL-a. Iako su domaćini prvi stigli do vodstva, splitska momčad uspjela je preokrenuti rezultat već tijekom prvog poluvremena. Nakon susreta trener Lokomotive Nikica Jelavić istaknuo je da njegova momčad nije uspjela iskoristiti dobro otvaranje utakmice. Posebno ga zabrinjavaju individualne pogreške koje su, prema njegovu mišljenju, značajno pridonijele porazu.

Jelavić priznao: Hajduk je zasluženo pobijedio

Lokomotiva je, smatra Jelavić, u početku izgledala dobro, kontrolirala igru i pokazivala agresivnost u sredini terena. Međutim, nakon kaznenog udarca utakmica je krenula u drugom smjeru. Trener zagrebačke momčadi ocijenio je da su oba primljena pogotka posljedica pogrešaka njegovih igrača. Posebno je nezadovoljan nastavkom susreta, u kojem Lokomotiva nije uspijevala organizirati napade niti ozbiljnije ugroziti protivnička vrata. Unatoč razočaranju, čestitao je Hajduku i priznao da su Splićani kvalitetnija momčad koja je u nastavku potpuno preuzela kontrolu nad utakmicom.

O kaznenom udarcu nije želio raspravljati

Jedno od pitanja nakon utakmice odnosilo se na jedanaesterac dosuđen u korist Hajduka. Jelavić je pritom bio kratak i odbio iznositi mišljenje o sudačkoj odluci. "Neću. Vi to komentirajte, vaše kolege i suci. Neka drugi to analiziraju. Neću komentirati", poručio je trener Lokomotive.