Jedrilica kod Paklenih otoka ispumpana, preuzela ju tvrtka za spašavanje

Intervencija kod Marinkovca na Paklenim otocima uspješno je privedena kraju. Jedrilica u charteru, u koju je ranije počelo prodirati more, ispumpana je te je plovilo sada preuzela tvrtka specijalizirana za spašavanje i tegljenje na moru.

Podsjetimo, DVD Hvar u nedjelju navečer oko 21 sat zaprimio je dojavu o potrebi spašavanja u pomorskom prometu. Na teren su upućena dva vatrogasca s pratećom opremom, uz angažman broda Lučke kapetanije.

Nakon što je voda ispumpana iz jedrilice, daljnje postupanje preuzela je tvrtka za spašavanje i tegljenje, koja će se pobrinuti za siguran transport plovila.