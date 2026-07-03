Jednu utakmicu Svjetskog prvenstva je samo u americi pratilo 33,5 milijuna gledatelja

Utakmica SAD-a i Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, koju su Amerikanci dobili 2:0, postala je najgledanija nogometna utakmica u povijesti američke televizije.

Prema preliminarnim podacima, prijenos na engleskom i španjolskom jeziku pratilo je više od 33,5 milijuna gledatelja.

Na Foxu, koji prenosi utakmice na engleskom jeziku, susret je u prosjeku pratilo 24,4 milijuna gledatelja, uz vrhunac od gotovo 31,9 milijuna. Time je srušen dosadašnji rekord za najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u SAD-u, koji je držalo finale Svjetskog prvenstva nogometašica 2015. između SAD-a i Japana.

Dodatnih 9,1 milijun gledatelja pratilo je utakmicu na španjolskom jeziku putem Telemunda i Peacocka, pa ukupna preliminarna gledanost premašuje 33,5 milijuna.

Dosadašnji rekord ovog Svjetskog prvenstva držala je utakmica Meksika i Ekvadora s 29,3 milijuna gledatelja, što znači da su SAD i BiH privukli više od četiri milijuna gledatelja više.

Velik interes objašnjava se činjenicom da je domaćin turnira igrao u udarnom večernjem terminu, a susret je odlučivao o plasmanu u osminu finala. Pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom Amerikanci su ostvarili i prvu pobjedu u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva još od 2002. godine.