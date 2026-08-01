Jednostavan trik može brzo rashladiti užareni automobil, evo što je potrebno

Na društvenim mrežama i internetu već godinama kruži jednostavan trik koji, prema iskustvima mnogih vozača, može pomoći da se vrući zrak iz kabine izbaci u svega nekoliko sekundi – bez uključivanja klima-uređaja.

Postupak je vrlo jednostavan. Najprije potpuno spustite prozor na suvozačevoj strani, a zatim zatvorite ta vrata. Nakon toga stanite pokraj vozačevih vrata i nekoliko puta ih potpuno otvorite i zatvorite, piše Krstarica.com.

Na taj način vrata djeluju poput mijeha, potiskujući vrući zrak iz unutrašnjosti kroz otvoreni prozor, dok svježiji zrak izvana ulazi u vozilo. Mnogi vozači tvrde da se tako temperatura zraka u kabini može osjetno sniziti prije polaska.

Pogreška zbog koje trik neće uspjeti

Ključ je u tome da ostane otvoren samo jedan prozor. Ako su spuštena oba prozora, ne stvara se dovoljno strujanje zraka pa je učinak znatno slabiji.

Također, vrata treba otvarati i zatvarati punim pokretom jer lagano odškrinuta vrata neće postići željeni efekt.

Važno je naglasiti da se ovim postupkom hladi prvenstveno zrak u unutrašnjosti vozila. Sjedala, upravljač, armatura i metalni dijelovi poput kopče sigurnosnog pojasa i dalje ostaju vrlo vrući te će još neko vrijeme zagrijavati kabinu.

Upravljač može biti opasno vruć

Postoji još jedan jednostavan trik koji može olakšati vožnju nakon parkiranja na suncu.

Prije nego što napustite automobil, zakrenite upravljač za pola okreta. Tako će dio koji inače držite rukama biti okrenut prema dolje i manje izložen izravnom sunčevu svjetlu. Kada se vratite i vratite upravljač u pravilan položaj, rukama ćete uhvatiti znatno hladniji dio.

Prekrijte sjedala i ručicu mjenjača

Ako automobil ostavljate na suncu dulje vrijeme, preko sjedala možete prebaciti pamučnu majicu, ručnik ili tanku plahtu. Tkanina će ublažiti zagrijavanje površine i spriječiti neugodan osjećaj pri sjedanju.

Isto vrijedi i za ručicu mjenjača te metalnu kopču sigurnosnog pojasa, koji se zbog materijala vrlo brzo zagrijavaju.

Ne uključujte odmah klimu na maksimum

Stručnjaci savjetuju da nakon ulaska u pregrijani automobil najprije otvorite sve prozore i kratko provjetrite vozilo tijekom vožnje. Tek nakon što vrući zrak izađe iz kabine, zatvorite prozore i uključite klima-uređaj.

Na taj način klima će učinkovitije rashladiti unutrašnjost jer neće odmah morati hladiti izrazito pregrijan zrak.

Zaštita vjetrobranskog stakla može napraviti veliku razliku

Jedan od najučinkovitijih načina za smanjenje zagrijavanja kabine i dalje je postavljanje reflektirajuće zaštite ili čak običnog kartona s unutarnje strane vjetrobranskog stakla. Time se dio sunčeve topline zaustavlja prije nego što zagrije armaturnu ploču, koja potom satima zrači toplinu u unutrašnjost vozila.

Ako imate mogućnost birati mjesto za parkiranje, razmislite gdje će se sjena nalaziti kada se vratite do automobila, a ne samo u trenutku kada ga ostavljate. Zbog pomicanja Sunca, mjesto koje je u hladu u podne nekoliko sati kasnije može biti potpuno izloženo izravnom sunčevu zračenju.