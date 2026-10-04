Jednostavan napitak prije spavanja može pomoći očuvanju mišića, kostiju i sna

S godinama se prirodno smanjuju mišićna masa i gustoća kostiju, a kvalitetan san također postaje važan dio očuvanja zdravlja. Prehrana može pomoći u unosu hranjivih tvari potrebnih za zdravo starenje, a nutricionistice izdvajaju jedan jednostavan napitak koji može biti dobar izbor prije spavanja.

Riječ je o mlijeku, koje sadrži proteine, kalcij i druge važne hranjive tvari. "Često mislimo da je mlijeko samo za djecu, ali ono je nevjerojatno bogat izvor hranjivih tvari i za odrasle", kaže nutricionistica Danielle VenHuizen za EatingWell. Proteini iz mlijeka mogu pomoći u očuvanju mišićne mase, osobito u kombinaciji s vježbama snage.

Mlijeko može pomoći u očuvanju mišića i kostiju

Mlijeko je dobar izvor kalcija, važnog za zdravlje kostiju i mišića. Nutricionistica Amy Brownstein ističe da očuvanje zdravlja kostiju postaje posebno važno s godinama jer prijelomi u starijoj dobi mogu dovesti do smanjene pokretljivosti i samostalnosti.

Neka istraživanja povezuju konzumaciju mliječnih proizvoda i s kognitivnim zdravljem. VenHuizen također navodi istraživanje koje je veći udio mliječne masti povezalo s kraćim telomerima, pa za redovitu konzumaciju preporučuje mlijeko s 1 ili 2 posto mliječne masti.

Povezuje se i s kvalitetnijim snom. "Mlijeko osigurava kalcij i magnezij, hranjive tvari koje mogu pomoći tijelu da se opusti i olakšati san", ističe Brownstein. Ipak, zdravo starenje ne ovisi o jednom napitku, već i o ukupnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i drugim životnim navikama.