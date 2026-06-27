Jednoj ekipi za osminu finala treba gotovo nemoguć rasplet, među uvjetima je i težak poraz Hrvatske

Škotska reprezentacija nalazi se na korak od ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Nakon raspleta u ostalim skupinama, izgledi za plasman u šesnaestinu finala sveli su se na minimum.
Remi Irana i Egipta (1:1) dodatno je zakomplicirao situaciju škotskoj reprezentaciji, koja se trenutačno nalazi na desetom mjestu ljestvice trećeplasiranih momčadi. Budući da dalje prolazi osam najboljih, Škoti ovise o nizu povoljnih rezultata.
Prema izračunu statističke kuće Opta, njihove šanse za nastavak natjecanja iznose tek 0,1 posto.
Da bi ostali na turniru, Škoti trebaju poraze Hrvatske i Alžira, ali ni to nije dovoljno. Gana bi Hrvatsku morala svladati s najmanje tri pogotka razlike kako bi Vatreni završili s lošijom gol-razlikom od Škotske.
Istodobno bi Alžir morao izgubiti od Austrije s dva gola razlike kako bi ga Škoti preskočili na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija.
Ni tu nije kraj. Škotskoj odgovara i da Uzbekistan pobijedi ili odigra neriješeno protiv Demokratske Republike Kongo. Tek ako se ostvare sva tri scenarija, škotska reprezentacija mogla bi izboriti plasman u nokaut-fazu.
Dodatnu zanimljivost donosi dvoboj Austrije i Alžira. Objema reprezentacijama i remi bi bio dovoljan za prolazak, no obje su odbacile mogućnost kalkuliranja i poručile da će igrati na pobjedu. Time su željele izbjeći usporedbe sa zloglasnom "Sramotom iz Gijóna" iz 1982. godine, kada su Zapadna Njemačka i Austrija rezultatom 1:0 osigurale prolaz objema reprezentacijama na štetu Alžira.
Zbog svih potrebnih raspleta Škotska u posljednje kolo ulazi praktički bez realnih izgleda za nastavak natjecanja, a njezina sudbina sada je u rukama drugih reprezentacija.