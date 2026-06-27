Jednoj ekipi za osminu finala treba gotovo nemoguć rasplet, među uvjetima je i težak poraz Hrvatske

Škotska reprezentacija nalazi se na korak od ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Nakon raspleta u ostalim skupinama, izgledi za plasman u šesnaestinu finala sveli su se na minimum.

Remi Irana i Egipta (1:1) dodatno je zakomplicirao situaciju škotskoj reprezentaciji, koja se trenutačno nalazi na desetom mjestu ljestvice trećeplasiranih momčadi. Budući da dalje prolazi osam najboljih, Škoti ovise o nizu povoljnih rezultata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema izračunu statističke kuće Opta, njihove šanse za nastavak natjecanja iznose tek 0,1 posto.

Da bi ostali na turniru, Škoti trebaju poraze Hrvatske i Alžira, ali ni to nije dovoljno. Gana bi Hrvatsku morala svladati s najmanje tri pogotka razlike kako bi Vatreni završili s lošijom gol-razlikom od Škotske.

Istodobno bi Alžir morao izgubiti od Austrije s dva gola razlike kako bi ga Škoti preskočili na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija.

Ni tu nije kraj. Škotskoj odgovara i da Uzbekistan pobijedi ili odigra neriješeno protiv Demokratske Republike Kongo. Tek ako se ostvare sva tri scenarija, škotska reprezentacija mogla bi izboriti plasman u nokaut-fazu.

Dodatnu zanimljivost donosi dvoboj Austrije i Alžira. Objema reprezentacijama i remi bi bio dovoljan za prolazak, no obje su odbacile mogućnost kalkuliranja i poručile da će igrati na pobjedu. Time su željele izbjeći usporedbe sa zloglasnom "Sramotom iz Gijóna" iz 1982. godine, kada su Zapadna Njemačka i Austrija rezultatom 1:0 osigurale prolaz objema reprezentacijama na štetu Alžira.

Zbog svih potrebnih raspleta Škotska u posljednje kolo ulazi praktički bez realnih izgleda za nastavak natjecanja, a njezina sudbina sada je u rukama drugih reprezentacija.