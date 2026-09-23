Jednoglasno izabran novi ravnatelj Učeničkog doma Split. Samardžić nam najavio velike promjene, evo što planira

Od 1. rujna Učenički dom Split dobio je novog ravnatelja. Za ravnatelja je jednoglasno izabran Goran Samardžić, profesor informatike i tehničke kulture, profesor savjetnik, dugogodišnji odgojno-obrazovni djelatnik i stručnjak u području digitalnih tehnologija, robotike i obrazovanja. Na čelno mjesto Doma dolazi s jasnom vizijom – stvarati suvremen, siguran i poticajan prostor u kojem će učenici i učenice imati kvalitetne uvjete za život, učenje, razvoj i osobni napredak.

Goran Samardžić u obrazovanju je godinama aktivan kroz različite oblike rada s djecom, mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i roditeljima. Poseban dio njegova profesionalnog djelovanja vezan je uz suvremene tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku, digitalnu pismenost i razvoj novih obrazovnih sadržaja.

Predsjednik je Udruge za robotiku Futura, kroz koju je sudjelovao u brojnim obrazovnim projektima i programima usmjerenima na razvoj znanja, kreativnosti, STEM kompetencija i odgovornog korištenja tehnologije. Kao profesor savjetnik sudjelovao je i u stručnim edukacijama i radionicama za odgojno-obrazovne djelatnike.

Sada svoje iskustvo želi prenijeti i u novi profesionalni izazov – vođenje Učeničkog doma Split.

Samardžić : ''Želim da učenik bude u središtu svega''

U svom programu rada Samardžić posebno ističe podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, te razvoj novih i kvalitetnijih sadržaja za učenike tijekom njihova boravka u Domu.

„Učenički dom nije samo mjesto u kojem učenik ima smještaj i prehranu. To mora biti mjesto u kojem učenik živi, razvija svoje sposobnosti, stječe nova iskustva, upoznaje druge ljude, razvija odgovornost i priprema se za samostalan život. Želim da u središtu svega što radimo bude učenik – njegova sigurnost, razvoj, obrazovanje, dobrobit i zadovoljstvo“, poručuje novi ravnatelj.

Poseban naglasak bit će na stvaranju novih sadržaja koji će učenicima omogućiti da vrijeme provedeno u Domu iskoriste za razvoj svojih interesa i talenata. Planiraju se razvijati različite edukativne, kulturne, sportske, tehničke i kreativne aktivnosti, uz snažnije uključivanje suvremenih tehnologija, robotike, umjetne inteligencije, digitalnih kompetencija i drugih područja koja odgovaraju interesima današnjih mladih.

Cilj je zadovoljan učenik, roditelj i zaposlenik

Samardžić naglašava kako razvoj Doma ne može počivati samo na infrastrukturi i novim programima. Jednako važni su ljudi koji svakodnevno rade s učenicima.

„Moj cilj je zadovoljan učenik, zadovoljan roditelj, ali i zadovoljan i motiviran zaposlenik. Ne možemo kvalitetno raditi s učenicima ako ne gradimo kvalitetno radno okruženje za naše zaposlenike. Želim razvijati kulturu međusobnog poštovanja, odgovornosti, suradnje i otvorene komunikacije“, kaže Samardžić.

Otvaranje Doma prema školama i ustanovama

Jedan od važnih smjerova novog ravnatelja bit će i snažnije povezivanje Učeničkog doma Split sa srednjim školama, obrazovnim ustanovama, udrugama, stručnjacima i lokalnom zajednicom.

„Pozivam sve srednje škole, obrazovne ustanove, udruge, fakultete i druge organizacije koje imaju ideje, znanje i programe da nam se jave. Učenički dom mora biti otvoren prema zajednici. Ako zajedno možemo učenicima ponuditi kvalitetniji sadržaj, novo znanje, radionicu, projekt, sportsku ili kulturnu aktivnost – naša su vrata otvorena“, poručuje novi ravnatelj.

Upravo kroz povezivanje različitih institucija moguće je, smatra Samardžić, učenicima ponuditi mnogo širi spektar aktivnosti od onoga što jedna ustanova može razvijati sama.

Učenički dom treba biti mjesto u koje se učenik rado vraća

Nova vizija Učeničkog doma Split sažeta je u jednostavnoj ideji – Dom treba biti više od smještaja i prehrane.

„Želim da učenik kada izađe iz našeg Doma može reći: ovdje sam nešto naučio, ovdje sam stekao prijatelje, ovdje sam imao priliku razvijati ono što volim i ovdje sam se osjećao sigurno. Ako to uspijemo postići, napravili smo veliki posao“, zaključuje Goran Samardžić.

Novi ravnatelj stoga početak svog mandata vidi kao početak novog poglavlja za Učenički dom Split – poglavlja u kojem će se više ulagati u učenike, zaposlenike, sadržaje, suradnju i razvoj ustanove.