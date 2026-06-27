Jednog dana kupili su kartu u jednom smjeru. Ono što se dogodilo nakon toga promijenilo im je život; Lara i Aldin: "Nismo krenuli zbog slave, nego zbog slobode"

Postoje ljudi koje upoznate slučajno, a već nakon nekoliko dana imate osjećaj da ih poznajete znatno duže. Upravo takav dojam ostavili su Lara Zlatić i Aldin Duraković, par koji stoji iza popularnog travel profila Travelcroats. Upoznao sam ih na nedavnom putovanju u Grčku, gdje smo zajedno boravili nekoliko dana, a u tom kratkom vremenu imao sam se prilike uvjeriti u dvije stvari: njihovu profesionalnost i činjenicu da su bili više nego ugodno društvo svih dana.

Na prvu, njihov život izgleda kao san mnogih – putovanja, hoteli, avioni, zalasci sunca, egzotične destinacije, dobar kadar i fotografije koje bude želju da odmah spakirate kofer. No iza svega toga stoji puno više od lijepe slike. Stoji ozbiljan rad, planiranje, stalno učenje, snimanje, montaža, pregovori s partnerima, odgovornost prema publici i spremnost da vlastiti životni ritam podredite poslu koji ne poznaje klasično radno vrijeme.

Lara i Aldin nisu samo “par koji putuje”. Oni su kreatori sadržaja koji su svoju ljubav prema putovanjima pretvorili u posao. Surađuju s turističkim zajednicama, destinacijama, hotelima i globalnim brendovima, a njihova publika prati ih jer kroz njihove objave ne vidi samo destinacije, nego i atmosferu, emociju i vrlo jasnu poruku: moguće je živjeti drugačije, ali takav izbor traži hrabrost.

U razgovoru za Dalmaciju Danas otvoreno govore o tome kako je sve počelo, zašto im riječ “influencer” ne leži najbolje, što znači biti content creator, koliko predrasuda prati taj posao, gdje se on dodiruje s novinarstvom, kako društvene mreže utječu na mlade i zašto broj pratitelja nije uvijek presudan kada se govori o zaradi.

“Jednog dana odlučili smo zamijeniti predvidljivost za neizvjesnost”

Iza profila Travelcroats stoje Lara i Aldin, dvoje zaljubljenika u svijet koji su, kako kažu, u jednom trenutku shvatili da ih rutina guši više nego što ih štiti.

“Postoji trenutak u životu kada shvatiš da te rutina guši više nego što te štiti. Za nas je taj trenutak bio prekretnica svega. Iza Instagram profila Travelcroats stojimo Aldin i ja – Lara, dvoje zaljubljenika u svijet koji su jednog dana odlučili zamijeniti predvidljivost za neizvjesnost i nikad požalili”, govori Lara.

Od kraja 2022. putuju punim tempom. Ono što je počelo kao hrabra odluka i karta u jednom smjeru postupno je preraslo u posao od kojeg danas žive.

“Danas surađujemo s turističkim zajednicama, destinacijama, hotelima i globalnim brendovima. Kreiramo sadržaj koji priča priče o mjestima, ljudima i iskustvima koja vrijedi doživjeti. Naš ured nema četiri zida, a naš raspored određuju zalasci sunca i polasci aviona.”

Zvuči romantično, i doista jest, ali Lara odmah ističe da iza svake objave stoji mnogo više rada nego što se čini.

“Upravo ta kombinacija strasti i discipline ono je što nas, dan za danom, tjera naprijed. Jako smo zahvalni što nam ovaj posao omogućuje da vidimo svijet i za to dobivamo plaću, jer putovanje, u svojoj srži, ostaje san gotovo svakog čovjeka. Mi smo samo bili dovoljno tvrdoglavi da ga pretvorimo u stvarnost.”

“Ne volimo se previše zvati influencerima”

Početak njihova puta teško je, kažu, smjestiti u jedan točan datum. Kao i mnoge velike promjene, i ova je rasla organski.

“U prosincu 2022. kupili smo kartu u jednom smjeru za Tajland, s kovčezima, štednjom i vjerom da će se stvari posložiti. Od tada smo strpljivo i predano gradili platformu, a od početka 2024. to je naš primarni posao.”

A smatraju li se influencerima? Tu su oprezni.

“To je zanimljivo pitanje. Mislim da svaka osoba, na ovaj ili onaj način, utječe na ljude oko sebe, bez obzira na broj pratitelja ili prisutnost na društvenim mrežama. No taj nam naziv zapravo ne leži previše. Zvuči neodređeno i često nosi konotacije koje ne opisuju ono što zapravo radimo.”

Radije se, kaže Lara, vide kao content creators – stručnjaci za sadržaj.

“To znači da znamo kako pokrenuti nekoga na akciju, bilo da je to rezervacija putovanja, odabir hotela ili otkrivanje destinacije o kojoj još nisu ni čuli.”

“Najteži dio nisu algoritmi, nego ustrajnost”

Na pitanje je li lako biti content creator, Lara odgovara bez uljepšavanja: ovisi s koje strane gledate.

“Najizazovniji dio nije ni produkcija sadržaja ni algoritmi, već ustrajnost kada rezultati nisu trenutačni. Graditi nešto u što vjeruješ, dok te okolina gleda sa skepticizmom i pita kada ćeš se ‘napokon zaposliti’, traži određenu dozu hrabrosti i samopouzdanja.”

Takva pitanja dobivaju i danas, no kažu da ih razumiju. Industrija je relativno mlada, izvana izgleda glamurozno i slobodno, pa je mnogima lako zaključiti da je riječ o hobiju, a ne o ozbiljnoj karijeri.

“Upravo ta sloboda – kreativna, prostorna, životna – čini ovaj posao iznimno nagrađujućim. Svako jutro ustaješ s mogućnošću da sam oblikuješ dan, izražavaš se na način koji ti je blizak i otkrivaš nova mjesta koja ne prestaju iznenađivati. To je nešto što ne uzimamo olako, ni jedan jedini dan.”

Hrvatska i Zapad: “Tamo je ovo odavno ozbiljna marketinška strategija”

Lara priznaje da usporedbu hrvatske i zapadne scene ne može dati s punim autoritetom jer su velik dio vremena proveli izvan Hrvatske, a njihovo tržište od početka je bilo globalno.

“Nikad nismo aktivno surađivali s hrvatskim brendovima ili destinacijama, pošto je naše tržište oduvijek bilo globalno. SAD, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Australija, Kanada – to su partneri s kojima radimo, pa mi je usporedba s domaćom scenom donekle ograničena.”

Ipak, iz onoga što prate, razlika je jasna.

“Na Zapadu je ova industrija puno dulje prisutna i daleko razvijenija. Brendovi tamo već odavno prepoznaju vrijednost ovog oblika marketinga, ne kao eksperiment, već kao ozbiljnu i učinkovitu strategiju. Hrvatska tek korača tim putem i vjerujem da je to samo pitanje vremena. Potencijal postoji – i nemali. Jedva čekam vidjeti gdje će ova industrija biti za pet godina, i kod nas i u svijetu.”

Predrasude: “Ljudi često zaključe prije nego što pitaju”

Content creatore i influencere često prate predrasude. Lara kaže da ih dijelom razumije, iako je one osobno znaju pogoditi.

“Predrasude postoje, i mogu ih razumjeti, makar djelomično. Nekad i sama upadnem u tu zamku, a ovaj posao mi je kruh i sol.”

Jedan od razloga je, smatra, činjenica da industrija nema formalne ulazne kriterije.

“Ne treba ti diploma, ne treba ti certifikat, jer uz dovoljno vremena, volje i truda netko može postati content creator ili influencer. Naravno, mnogi dolaze s jakim obrazovnim temeljima – fotografija, videografija, marketing, komunikacije – ali šira slika često se crta prema najgorem primjeru, a ne prema prosjeku.”

Problem vidi i u onima koji platforme koriste neodgovorno.

“Postoje oni koji prodaju neistine, plasiraju neznanstvene tvrdnje i monetiziraju pažnju svoje publike bez imalo odgovornosti. Kina je, primjerice, nedavno uvela stroge propise koji od kreatora koji govore o osjetljivim temama poput medicine, prava, financija ili obrazovanja zahtijevaju formalne kvalifikacije u tim područjima, i mislim da je to, u načelu, potpuno razumna mjera. Odgovornost prema publici nije privilegija, već obveza.”

No ono što je najviše pogađa jest promjena u načinu na koji je ljudi doživljavaju kada čuju čime se bavi.

“Imam magisterij iz kognitivne neuroznanosti. Aldin je također završio fakultet. I osjećam gotovo opipljivu razliku u tome kako me netko gleda kada kažem ‘studirala sam neuroznanost’ i kako me gleda kada kažem ‘putujem i kreiram sadržaj’. Pogled se promijeni. Ton se promijeni. Kao da sam u jednoj rečenici postala sasvim druga osoba – manje ozbiljna i manje vrijedna. A jedina stvar koja se zapravo promijenila jest to što sam odabrala živjeti na način koji meni ima smisla.”

Kaže da u ovaj posao nisu ušli zbog slave. Upravo suprotno.

“Nismo krenuli u ovo željni slave, zapravo, to je posljednja stvar koju smo ikad htjeli. Krenuli smo jer smo žudjeli za slobodom. Slobodom da se probudimo u ponedjeljak ujutro i sami odlučimo što ćemo s danom. Da gradimo nešto svoje, nešto što nosi naš potpis. Da putujemo, upoznajemo različite kulture i ljude, živimo punim plućima i bez isprike. Zahvaljujući upornosti i, da, ponešto tvrdoglavosti, to nam je uspjelo. A onima koji misle da je to ‘lak novac’ – nije. Daleko od toga. Ali jest nešto puno vrednije: sloboda koju nijedna plaća ne može kupiti.”

Novinarstvo i content creation: “Granica se sve više briše”

Ima li njihov posao sličnosti s novinarstvom? Lara smatra da ima, i to više nego što se na prvi pogled čini.

“I novinari i kreatori sadržaja imaju glas. Imaju platformu. Imaju odgovornost prema publici kojoj se obraćaju. Oboje istražuju, formiraju mišljenje i dijele ga sa svijetom, samo na različite načine i kroz različite kanale.”

Posebno joj je zanimljivo to što se granica između novinarstva i kreiranja sadržaja posljednjih godina pomalo briše.

“Sve češće vidimo kreatore sadržaja koji izvještavaju iz udaljenih dijelova svijeta, prvi donose informacije ili otvaraju teme do kojih tradicionalni mediji ponekad teže dolaze. Istodobno, mnogi novinari sve više usvajaju elemente influencerskog načina komunikacije – neposredniji ton, osobniji pristup i formate koji bolje odgovaraju navikama današnje publike.”

To, naglašava, ne znači da se mijenja uloga novinarstva, nego da se mijenjaju načini na koje publika konzumira sadržaj.

“Posebno je to vidljivo u lifestyle i beauty prostoru, gdje je ono što je nekad bio ekskluzivni teren novinara i urednika magazina danas preuzeo influencer kojemu publika vjeruje možda čak i više, jer ga vidi svaki dan, jer mu gleda lice, jer se s njim identificira. Povjerenje je postalo nova valuta.”

Zaključak je, kaže, jasan.

“Novinar je novinar, a content creator je content creator. Ali sličnosti su nedvojbene i mislim da će se ta dva svijeta u budućnosti sve više ispreplitati.”

Helikopter iznad Portugala, Maldivi, morski psi i Michelinovi restorani

Kada ih pitate za najluđu situaciju koju pamte u ovom poslu, teško im je izdvojiti samo jednu.

“Ovaj posao dolazi s toliko neočekivanih, nevjerojatnih iskustava da bi lista bila predugačka. Srećom, velika većina njih su iznimno pozitivna, i za to smo jako zahvalni.”

Ipak, neki trenuci ostaju posebno urezani u pamćenje.

“Letjeti helikopterom iznad Portugalske rivijere, provesti cijeli mjesec na Maldivima seleći se iz jednog resorta u drugi, plivati s morskim psima i ražama, promatrati dupine s broda usred oceana. Boraviti u najboljim hotelima na svijetu, večerati u Michelinovim restoranima – to su iskustva o kojima nismo ni sanjali da ćemo ih ikada doživjeti, a kamoli da će postati dio našeg posla.”

No ono što bi za njih bila najveća nagrada nije samo još jedna atraktivna destinacija.

“Najveća nagrada bila bi mogućnost da jednog dana ta ista iskustva podijelimo s obitelji i prijateljima. To bi, mislim, bila kruna svega.”

Društvene mreže i mladi: “Tehnologija ne mora biti neprijatelj, ali ključ je u mjeri”

Jedno od važnijih pitanja današnjice jest utjecaj društvenih mreža na mlade. Jesu li mladi zaista “zatupljeniji” jer su ih pojele društvene mreže?

“O ovoj temi mogla bih razgovarati satima, ali pokušat ću biti sažeta”, kaže Lara.

Iz znanstvene perspektive, dodaje, ne može se reći da društvene mreže i aplikacije temeljene na dopaminskoj nagradi nemaju negativan utjecaj na mozak.

“Imaju. To je činjenica. Pažnja se skraćuje, koncentracija pada, i to nije samo dojam, jer postoje istraživanja koja to potkrepljuju.”

No ne smatra da su društvene mreže same po sebi loše.

“Kao i s gotovo svime u životu, ključ je u mjeri. I premda nam je ovo posao, i Aldin i ja imamo ograničeno vrijeme pred ekranom. Svjesno izbjegavamo beskonačno skrollanje i trudimo se koristiti platforme s namjerom, a ne iz navike.”

Oko jedne stvari ipak nema dvojbe.

“Djeca ne bi trebala imati pristup društvenim mrežama do šesnaeste, sedamnaeste, možda čak i osamnaeste godine. Mislim da je jedini pravi odgovor na tu temu – razgovor. Kao i s bilo kojom drugom ovisnošću, ključ nije zabrana, već odgoj. Ako odgojite dijete koje zna reći ne – cigaretama, alkoholu, satima besciljnog skrollanja – tada tehnologija ne mora biti neprijatelj. Ali to zahtijeva svjesnost, komunikaciju i roditeljsku prisutnost koja je, čini mi se, danas rjeđa nego ikad.”

Koliko zarađuju influenceri? “Ne postoji industrijski standard”

Jedno od pitanja koje javnost najviše zanima jest zarada. Koliko zarađuju najpoznatiji hrvatski influenceri?

“Iskreno – nisam u poziciji odgovoriti na to pitanje s pouzdanjem. Nismo dio domaće influencer scene, ne krećemo se u tim krugovima, pa bi svaki broj koji bih navela bio čista špekulacija.”

Ono što zna iz vlastitog iskustva i šireg konteksta jest da ne postoji jedinstveni industrijski standard.

“Postoje kalkulatori koji na temelju dosega i broja pratitelja daju okvirne iznose, i neke zajednice kreatora aktivno rade na tome da uspostave određenu normu. Ali u konačnici, sve je individualno.”

Broj pratitelja, naglašava, ne mora automatski značiti i veliku zaradu.

“Netko s milijun pratitelja može raditi suradnju isključivo u zamjenu za smještaj jer jednostavno želi posjetiti to mjesto. Netko s daleko manjom publikom može naplatiti značajne iznose jer je izgradio iznimno lojalan i angažiran auditorij. Povjerenje publike vrijedi više od pukog broja, i to je nešto što sve više brendova počinje razumjeti.”

Iza lijepe fotografije stoji puno više nego što se čini

Na kraju razgovora ostaje jedan jasan dojam: iza svake lijepe fotografije i savršeno uokvirenog trenutka stoji puno više rada, hrabrosti i upornosti nego što se na prvi pogled čini. Travelcroats nije samo Instagram profil. To je priča o dvoje mladih ljudi koji su odlučili živjeti drugačije, usudili se zamijeniti sigurnost za slobodu i zahvaljujući tome pronašli posao koji ih svakoga jutra ispunjava.

U svijetu u kojem se granice između industrija brišu, a definicije uspjeha mijenjaju, content creation više nije trend koji će proći. To je nova stvarnost medijskog i marketinškog svijeta. Što ga prije prihvatimo takvim kakav jest, lakše ćemo razumjeti ljude koji su ga odabrali kao životni put.

Predrasude postoje i vjerojatno će uvijek postojati. No dok god postoje kreatori koji rade s integritetom, putuju s radoznalošću i dijele svijet onakvim kakav jest, ima nade da će i percepcija s vremenom sazrjeti.

Možda je upravo to najveća vrijednost ovog posla: prilika da inspiriraš, povezuješ i ostaviš trag.