"JEDNIM UDARCEM DEVET NOVIH UHLJEBA": Marinić prozvao upravu Park-šume Marjan zbog novih zapošljavanja

Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan i nezavisni splitski gradski vijećnik s liste Centra, objavio je dokument Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan koji se odnosi na odabir kandidata nakon provedenog javnog natječaja za zapošljavanje motritelja. Uz dokument je uputio vrlo oštre kritike na račun ravnatelja ustanove Jakše Božanića i aktualne političke vlasti u Splitu. "Čestitam: jednim udarcem - 9 novih uhljeba", poručio je Marinić.

Osam motritelja dobiva ugovore na neodređeno

Prema odluci Javne ustanove datiranoj 6. kolovoza 2026. godine, proveden je javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto "Motritelj - 8 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme". U dokumentu se navodi da je Komisija za provedbu javnog natječaja provela postupak, nakon čega je ravnatelj Jakša Božanić za posao motritelja odabrao osam kandidata. Prvotno su odabrani Marin Nediljko Bogdan, Bože Vržina, Antonija Kero, Toni Marasović, Hrvoje Bučić, Mate Radovčić, Ante Vržina i Božen Sladojević. Nakon što su, prema odluci, Bože Vržina i Hrvoje Bučić odustali od natječaja, ravnatelj je s rang-liste odabrao sljedeća dva kandidata - Nikšu Đurdu i Zdenka Mužinića. U dokumentu je izričito navedeno da će se s osam odabranih kandidata sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Marinić smatra da je smjer upravljanja ustanovom potpuno pogrešan. Tvrdi da bi se motriteljska mjesta na rampama trebala dodatno automatizirati, čime bi se, prema njegovu mišljenju, mogla smanjiti potreba za novim zapošljavanjima. "Umjesto nastavka automatizacije motriteljskih mjesta na rampama i smanjenja broja zaposlenika u Javnoj ustanovi Park-šuma Marjan, ravnatelj Jakša Božanić, uz Šutinu asistenciju, zaposlio je na neodređeno 8 novih, nikom potrebnih, motritelja i 1 motritelja na Promatračnici", objavio je Marinić. Iz priložene odluke potvrđuje se zapošljavanje osam motritelja na neodređeno vrijeme, dok se Marinićeva tvrdnja o dodatnom, devetom zaposleniku na Promatračnici ne odnosi na natječaj obuhvaćen tim dokumentom.

Teške političke prozivke

Marinić je cijeli slučaj povezao i s političkim odnosima u Splitu. "Tako to rade HDZ i Kerum uz pomoć SDP-ovih otpadnika", zaključio je u svojoj objavi.