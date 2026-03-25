Jedna večernja navika može narušiti san i zdravlje mozga, tvrdi neurolog

Redovita tjelovježba i zdrav način života danas su važniji nego ikad, no uz fizičku kondiciju često se zanemaruje zdravlje mozga, iako upravo on upravlja pokretima, pamćenjem i donošenjem odluka.

Na jednu čestu naviku upozorava neurolog dr. Rab Nawaz Khan, koji ističe da izbjegava korištenje mobitela ili laptopa kasno navečer, osobito u krevetu, jer time narušava kvalitetu sna. Kako pojašnjava, mnogi takvo ponašanje doživljavaju kao bezazlen način opuštanja, no ono često vodi kroničnom manjku sna.

Nedostatak sna, kao i njegov prekid, drži mozak u stanju stalne pripravnosti te remeti duboki i REM san, koji su ključni za imunitet, učenje i uklanjanje metaboličkog otpada iz mozga. Dugoročno, upozorava, takav obrazac može biti povezan s lošijom pažnjom, sporijom obradom informacija, nestabilnijim raspoloženjem i povećanim vaskularnim rizikom.

Kako bi očuvao zdravlje mozga, preporučuje uvođenje jednostavne i dosljedne večernje rutine. Naglašava važnost redovitog vremena buđenja, koje učinkovitije regulira unutarnji sat od samog vremena odlaska na spavanje. Večernje aktivnosti trebale bi biti smirene, uz prigušeno svjetlo i minimalnu izloženost ekranima.

Savjetuje i da se mobitel drži podalje od kreveta te da se uvede pravilo bez ekrana 45 do 60 minuta prije spavanja.