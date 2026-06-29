Jedna večer može promijeniti sve: Kod Međugorja se sprema susret slobodnih djevojaka i mladića

U Hercegovačkom selu, pokraj Međugorja, u nedjelju, 5. srpnja 2026. godine, održat će se poseban događaj namijenjen slobodnim djevojkama i mladićima u dobi od 27 do 40 godina.

Riječ je o susretu koji organizatori najavljuju kao večer novih poznanstava, druženja, prijateljstava, ali i moguće ljubavi. Poruka događaja jasna je i simbolična: "Nije dobro da čovjek bude sam." Susret je osmišljen za sve koji žele upoznati nove ljude u opuštenoj, ugodnoj i elegantnoj atmosferi. Kako ističu organizatori, ponekad je dovoljan samo jedan razgovor da započne nešto posebno.

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Elegantna večer uz glazbu, ples i druženje

Program počinje u 20 sati svečanim otvorenjem uz zvuke violine i ples. Od 20:30 sati sudionike očekuje finger food gastro kutak te osvježavajući kokteli, dok je od 21 sat predviđen plesni podij i zabava uz DJ Lux-a. Dress code večeri je elegantan, odnosno "Dress to impress", a organizatori poručuju sudionicima da svojim stilom dodatno uljepšaju ovu posebnu noć.

Sudjelovanje 30 KM

Participacija za događaj iznosi 30 KM. Iz organizacije pozivaju sve zainteresirane da dođu, ali i da povedu prijatelja ili prijateljicu. "Postoje večeri koje ostanu samo lijepa uspomena, a postoje i one koje promijene nečiji život", poruka je kojom se najavljuje ovaj susret slobodnih djevojaka i mladića kod Međugorja.