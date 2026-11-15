Jedna tablica nedostaje, druga ne pripada vozilu: Vozač dobio kaznu od 2.900 eura

Policijski službenici Policijske postaje Biograd proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog kaznenog djela Krivotvorenje isprave.

U subotu, 14. studenog u 07.55 sati u nadzoru i kontroli prometa u Biogradu u Zadarskoj ulici policijski službenici zaustavili su automobil kojim je upravljao 33-godišnjak.

Daljnjom kontrolom vozača i vozila oznaka utvrđeno je da su na stražnjem dijelu automobila postavljenje nepripadajuće pločice zadarskih registarskih oznaka dok na prednjem dijelu vozila nema istaknute registarske oznake. Također je utvrđeno da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja u prometu.

Vozač i vozilo su isključeni iz prometa.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 33-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje u kazneno djelo Krivotvorenje isprava.

Zbog utvrđenih prekršaja sukladno odredbama Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, izdan mu je prekršajni nalog uz ukupnu novčanu kaznu od 2900,00 eura.