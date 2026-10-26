Jedna osoba prevezena u splitsku bolnicu nakon sudara u Dugopolju: Ovo su novi detalji nesreće

Policija je za Dalmaciju Danas potvrdila nove informacije o prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na rotoru kod Dugopolja. U nesreći su sudjelovali osobni automobil i autobus, a jedna je osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći.

Prema prvim informacijama, prometna nesreća dogodila se oko 8:10 sati, a osobni automobil nakon sudara izletio je s kolnika i udario u ogradu.

Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć.

Kako su nam potvrdili iz policije, u nesreći su sudjelovala dva vozila osobni automobil i autobus. Jedna osoba prevezena je na liječničku obradu, a težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

Policijski očevid je u tijeku, a njime će se utvrditi sve okolnosti i uzrok prometne nesreće.