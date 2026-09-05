Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći, automobilom prešao u suprotni trak i sudario se s kamionom

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak oko 15.55 sati dogodila na državnoj cesti DC1 kod Pojatnog.

Prema informacijama policije, 46-godišnji muškarac upravljao je osobnim automobilom marke Renault krapinskih registarskih oznaka, krećući se u smjeru sjevera.

U blizini trgovačkog centra vozač je iz zasad neutvrđenog razloga automobilom prešao na suprotnu stranu kolnika. Tamo se izravno sudario s teretnim vozilom marke Mercedes, također krapinskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 25-godišnjak.

Od siline sudara 46-godišnji vozač Renaulta zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće.

Nakon provedenog očevida njegovo je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na toj dionici državne ceste bio je potpuno obustavljen više od pet sati.

Cesta je bila zatvorena od 15.55 do 21.30 sati, a promet se za to vrijeme odvijao obilaznim pravcima.