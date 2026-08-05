Jedna od naših najpoznatijih plaža mijenja svoj izgled

Vlakić koji vozi do plaže Zlatni rat i usred dana prepun je turista.

"Sezona je odlična za nas", rekao je Nikica iz Bola.

Neki to mjesto na Braču za odmor biraju već dvadeseto ljeto zaredom. "Obožavam ovo mjesto. Romantično je, lijepo, hladovina, čisto more. Bolski vjetar, nema ga nigdje, nikad nije vruće, nikad nije prepuno", rekla je Danijela.

Identične dojmove imaju i oni koji Bol vide prvi put.

"Jako je lijepo, baš je ovdje nekako lijepa sezona. Jako je puno ljudi, puno zabave. Super je, baš lijepo", rekla je Lori. "Lijepo je i čisto. Upravo smo stigli prije 20-ak minuta. Idemo prema poznatoj plaži", rekao je Ben.

Naravno, riječ je o Zlatnom ratu, koji iz još uvijek nejasnih razloga mijenja svoj prepoznatljivi oblik, piše Dnevnik.

"Ne nedostaje polja posidonije. Dakle, ona se ne smanjuju, vjerojatno su uzroci nešto drugo. Ali to tek treba pokazati monitoring koji sada očekujemo, jednogodišnji monitoring pokazat će i dokazati što je pravi uzrok", objasnila je načelnica Općine Bol Katarina Marčić. Na pitanje hoće li Bol ostati bez svog simbola, odgovorila je: "Ja vjerujem da se to neće dogoditi."

Izravno do zračne luke na Braču odnedavno se iz Beograda stiže sezonskom linijom.

"Let je kratak, izravan i mi smo se tome jako obradovali. A Bol nas je oduševio. Bol je toliko čarobno mjesto. Ovakve prirode rijetko gdje ima", rekla je Tanja iz Beograda.

Zamjerka koja se najčešće spominje odnosi se na cijene hrane i pića. "U jednoj Taormini, koja je ekskluzivna destinacija, jeftinije je, moram reći", dodala je Tanja.

Broj noćenja ipak se ne smanjuje, samo se navike mijenjaju. Turisti stižu u proljeće i jesen.

"Dosad je uvijek bilo da bi se onih mjesec dana špice sezone svi jednostavno premorili, pregorjeli, pa bi nam poslije trebale toplice, odmori koji bi trajali po dva-tri mjeseca zimi. A sada se ta sezona lagano disperzira i posao je nekako lakši", rekao je direktor Turističke zajednice Bol Ante Trutanić.

Iduće godine očekuje se i dovršetak proširenja luke, što će, vjeruju u Bolu, donijeti i porast brojki u nautičkom turizmu.