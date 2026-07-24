Jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija vraća se u Dalmaciju: Gladijatori, vatreni spektakl i rimska gozba

Arheološki muzej Narona i ove godine poziva posjetitelje na tradicionalnu manifestaciju Rimska noć, koja će se održati u petak, 31. srpnja 2026., u Vidu.

Ovogodišnje izdanje manifestacije ima humanitarni karakter, a održava se u organizaciji Turističke zajednice, Arheološkog muzeja Narona, Zaklade otac Ante Gabrić i Srednje škole Metković. Sav prihod od hrane namijenjen je misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji i misijama u Ugandi. Posjetitelji će tako svojim dolaskom ne samo uživati u jedinstvenom doživljaju antičke Narone, već i podržati plemenitu misiju.

Muzej će tijekom manifestacije biti otvoren za posjetitelje, a bogat cjelovečernji program kroz arheologiju, povijest, gastronomiju, sajam domaćih proizvoda i scenske nastupe dočarat će život nekadašnje rimske kolonije Narone. Uz već najavljeni program, pripremili smo i niz dodatnih sadržaja koje zasad ne želimo otkrivati, već pozivamo posjetitelje da ih sami otkriju tijekom večeri.

Program započinje u 19:00 sati radionicama i igraonicama za djecu te prezentacijama antičkih zanata, tijekom kojih će posjetitelji moći upoznati vještine i obrte karakteristične za rimsko doba. U isto vrijeme bit će otvoren i sajam s ponudom domaćih proizvoda i rukotvorina.

U 19:30 sati održat će se predavanje arheologinje Ivane Ožanić Roguljić, koja će posjetiteljima približiti zanimljive spoznaje o antičkoj Naroni i svakodnevnom životu njezinih stanovnika.

Svečano otvorenje manifestacije predviđeno je za 20:00 sati, nakon čega slijede demonstracije izrade frizura rimskog doba te prezentacija klesarskog umijeća. Posjetitelji će tijekom večeri moći kušati jela i slastice inspirirane rimskom kuhinjom, a ljubitelji antičke gastronomije u muzejskoj suvenirnici moći će pronaći i kuharicu rimskih recepata.

Program dodatno obogaćuju plesni nastup uz vatreni spektakl skupine Vodorige te Pričaonica mitova koju vodi Marijana Curić, donoseći priče o rimskim bogovima, junacima i legendama.

Vrhunac večeri očekuje se od 21:30 sati u areni, gdje će posjetitelji uživati u atraktivnim gladijatorskim borbama, egzotičnim plesnim nastupima i impresivnom fireshowu koji će antičku Naronu pretvoriti u pozornicu rimskog spektakla.

Ovogodišnja Rimska noć za misije još jednom potvrđuje kako kulturna baština može povezivati zajednicu i biti pokretač humanosti. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u Arheološkom muzeju Narona te svojim dolaskom podrže ovu humanitarnu akciju i zajedno s nama provedu večer ispunjenu poviješću, kulturom i solidarnošću.