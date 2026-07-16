Jedna od najomiljenijih fešti u kraju vraća se i ove godine: Dusina zove na ribarsku večer, sve počinje u 20 sati

Ljubitelji dobre zabave, domaće hrane i glazbe ovog ljeta imaju još jedan razlog za dolazak u Dusinu. U petak, 7. kolovoza 2026. godine, na Izvorištu Stinjevac održat će se tradicionalna Ribarska večer.

Program počinje u 20 sati, a za dobru atmosferu pobrinut će se glavni izvođač Josip Ivančić, uz posebnog gosta iznenađenja. Nakon glazbenog programa zabava se nastavlja uz DJ program do kasno u noć.

Posjetitelje očekuje bogata ponuda uz suvenir čašu po cijeni od 10 eura, a uz nju su osigurani vino, mineralna voda i hrana.

Ovogodišnja Ribarska večer ima i humanitarnu notu. Dio prikupljenih sredstava bit će doniran Županijskoj ligi protiv raka, za pomoć u kupnji magnetske rezonance za KBC Split.

Organizator događanja je Mjesni odbor Dusina, koji poziva sve zainteresirane da dođu, uživaju u večeri druženja i glazbe te svojim dolaskom podrže i ovu vrijednu humanitarnu akciju.