Jedna navika može produžiti život i smanjiti rizik od bolesti

Godinama su fitness narukvice i zdravstvene aplikacije promovirale 10.000 koraka kao čarobni broj za dnevnu aktivnost. Međutim, ispostavilo se da vam je potrebno znatno manje od toga. Samo dvadeset minuta dnevno moglo bi donijeti pozitivne učinke na zdravlje, ali i puno više, a ta je navika postala predmetom značajnih medicinskih istraživanja početkom 2026. godine. Ova jednostavna rutina ne zahtijeva posebnu opremu ni članstvo u teretani, a njezine su dobrobiti znanstveno dokazane i sve više preporučene od strane stručnjaka kao ključni element prevencije mnogih bolesti, prenosi Večernji.

Šetnja pospješuje cirkulaciju, što poboljšava cjelokupni protok krvi u tijelu, pomaže u regulaciji krvnog tlaka i smanjuje opterećenje na arterije. Dobro je poznato da vježbanje smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti poput srčanog i moždanog udara. Kako piše New York Post, brza šetnja pokazala se usporedivom s trčanjem u smislu smanjenja rizika od visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola i dijabetesa. Štoviše, velika studija objavljena u časopisu European Heart Journal u ožujku 2026. otkrila je da samo 15 do 20 minuta energične aktivnosti tjedno, raspoređene u kratkim intervalima, može smanjiti rizik od prerane smrti za čak 46 posto.

Sve što je dobro za srce, općenito je dobro i za mozak, jer povećani protok krvi donosi više kisika u mozak, pomažući mu da bolje funkcionira. Redovito hodanje brzim tempom može smanjiti šanse za razvoj demencije i Alzheimerove bolesti. Čak i oko 3.800 koraka dnevno, što se otprilike može postići za dvadeset minuta, smanjilo je rizik za 25 posto. Stručnjaci danas navode da je dvadeset minuta aktivnosti koja ubrzava rad srca idealno vrijeme za pokretanje lučenja BDNF-a (moždanog neurotrofnog faktora), proteina koji se često naziva "gnojivom za mozak" jer potiče rast i preživljavanje neurona. Istraživanje sa Sveučilišta Texas A&M potvrdilo je da je za starije osobe s blagim kognitivnim padom upravo dvadeset minuta vježbanja najmanje dva puta tjedno ključni prag za značajno usporavanje napredovanja prema Alzheimerovoj bolesti.

Bolji protok krvi također podržava imunološki i limfni sustav, nudeći veću zaštitu od infekcija. Za dodatne mentalne poticaje, ostavljanje telefona kod kuće tijekom šetnje prirodom može smanjiti stres i tjeskobu, podići raspoloženje, pa čak i povećati samopouzdanje. Ovaj trend, poznat kao "zeleno vježbanje", sve je popularniji jer se pokazalo da kombinacija prirode i kretanja učinkovitije obnavlja kognitivne funkcije od vježbanja u zatvorenom prostoru. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila je da demencija globalnu ekonomiju košta 1,3 bilijuna dolara godišnje, zbog čega se sve više potiču "životni recepti" u kojima liječnici propisuju 20-minutne šetnje kao primarnu mjeru prevencije.

Šetnja nakon obroka pomaže u smanjenju rizika od dijabetesa tipa dva i naglih skokova šećera u krvi. Certificirana osobna trenerica Allison Goldsmith objasnila je da "mišići koriste glukozu za energiju, što zahtijeva manje inzulina i omogućuje stabilnije razine glukoze". Iako dizanje utega može poboljšati zdravlje kostiju, hodanje kao vježba niskog intenziteta također stimulira njihovu obnovu i pomaže u očuvanju zdravlja zglobova. "Kada vaše stopalo udari o tlo, tijelo dobiva signal da staro koštano tkivo treba zamijeniti kako bi se povećala gustoća kostiju i smanjio rizik od prijeloma", rekla je Goldsmith. "Kukovi i noge imat će najveće koristi od hodanja, poput povećane mineralne gustoće kostiju."

Uz sve prednosti za srce, um, mišiće i zglobove, dvadeset minuta hodanja svakog dana može vam dodati godine života. Globalno se primjećuje pomak s dugotrajnog kardio treninga prema "funkcionalnom intenzitetu", što uključuje navike poput penjanja stepenicama ili kratkog sprinta, koje se sada prepoznaju kao legitimne medicinske intervencije za zdravlje srca. Ova jednostavna, ali moćna navika dokazuje da za dug i zdrav život nisu potrebne drastične mjere, već samo malo dosljednosti.