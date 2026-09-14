Jedna mala promjena na noktima može ukazivati na ozbiljne probleme sa zdravljem

Crvene lunule pri korijenu nokta mogu biti suptilan znak zbog kojeg bi trebalo razmotriti liječnički pregled, pokazuje analiza brojnih studija slučaja koju su proveli znanstvenici američkog Medicinskog fakulteta Rutgers New Jersey.

Lunula je struktura oblika polumjeseca pri dnu nokta i uobičajeno je bijele boje. U tom dijelu nokta nastaju nove stanice bogate keratinom, koje se tijekom rasta nokta pomiču prema naprijed i postupno otvrdnjavaju. Lunule su najizraženije na palčevima ruku i nožnim palčevima. Njihovo crvenilo rijetka je pojava, ali znanstvenici su utvrdili povezanost tog crvenila s bolestima srca i krvnih žila, jetre i krvi te s kožnim, autoimunim i reumatološkim bolestima.

Što je pokazala analiza?

U navedenom istraživanju, objavljenom u časopisu American Journal of the Medical Sciences, autori navode da su crvene lunule zabilježene i kod osoba s alopecijom areatom, autoimunom bolešću koja uzrokuje žarišno ispadanje kose, te kod trovanja ugljikovim monoksidom.

"Prvi put opisane 1954. godine, crvene lunule otad su zabilježene u brojnim drugim slučajevima, a postala je očita njihova povezanost s bolestima srca i krvnih žila, jetrenim, hematološkim, dermatološkim i reumatološkim bolestima", pišu autori istraživanja, a prenosi portal Science Alert.

Jedno od novijih istraživanja uključenih u pregled povezalo je crvene lunule s bolestima vezivnog tkiva. Međutim, ta promjena nije zabilježena kod svih osoba s tim bolestima, kao što ni kod svih osoba s crvenim lunulama nije utvrđena neka druga bolest. Autori istraživanja navode da je sustavna bolest vjerojatnija kada se crvenilo lunula pojavi na više noktiju, dok promjena na samo jednom noktu češće upućuje na lokalni problem ispod nokta.

Nije svaka crvena lunula ista

U istraživanju se kao mogući uzroci crvenih lunula navode infekcije, tumori i krvarenje te se upozorava da takvu promjenu ne treba automatski tumačiti kao tipičnu crvenu lunulu.

Biološki mehanizam te pojave još nije razjašnjen, iako bi jedan od uzroka moglo biti širenje sitnih krvnih žila ispod nokta. Pritisak na crveno područje može pomoći u procjeni jer, ako ono nakon pritiska privremeno pobijeli, mogući je uzrok pojačan protok krvi kroz proširene kapilare, napominju autori istraživanja.

Na kraju preporučuju liječničku procjenu kada se uoče crvene lunule jer ta promjena ponekad može pratiti dotad neotkrivenu bolest. I druge promjene boje lunula povezane su s određenim bolestima: plava boja, primjerice, s dijabetesom, a smeđa s bolestima bubrega, prenosi Dnevnik.hr.