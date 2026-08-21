Jedna mala gesta može nekome spasiti život: U Žrnovnici velika akcija darivanja krvi

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, u suradnji s DDK DVD Žrnovnica, organizira u subotu, 22. kolovoza, akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati od 9 do 12 sati u prostorijama DVD-a Žrnovnica, na adresi Hrvatskih velikana 93.

Krv je potrebna pacijentima KBC-a Split

Iz Crvenog križa pozivaju sve građane koji mogu darovati krv da se odazovu akciji i tako pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split. "Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split", poručuju organizatori.

Darovati mogu zdrave osobe od 18 do 65 godina

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju zdravstvene uvjete za darivanje. Iz Gradskog društva Crvenog križa Split zahvalili su svim sadašnjim i budućim darivateljima na njihovoj humanosti. "Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap", poručili su.