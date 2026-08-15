Jedna greška kod čišćenja ogledala privlači još više prašine, evo kako je izbjeći

Čisto ogledalo bez mrlja i tragova teško je održati, osobito u kupaonici. No, jedna uobičajena pogreška pri čišćenju može dodatno privući prašinu i ostaviti neželjene tragove.

Stručnjaci savjetuju da sredstvo za čišćenje stakla ne prskate izravno na ogledalo. Umjesto toga, nanesite ga na čistu krpu od mikrofibre ili papirnati ubrus. Tako ćete spriječiti da se tekućina slije niz površinu prije nego što je uspijete obrisati.

Još je važniji način brisanja. Ogledalo treba čistiti vlažnom krpom pokretima u obliku slova S, odozgo prema dolje, prenosi Klix.ba.

"Nikad ne brišite kružnim pokretima jer oni stvaraju statički elektricitet koji privlači prašinu", upozorava Carolyn Forte iz Good Housekeeping Institutea.

Krpe od mikrofibre pritom su dobar izbor jer učinkovito upijaju tekućinu i uklanjaju tragove bez ostavljanja dlačica.

Što s tvrdokornim mrljama?

Ako su na ogledalu ostali osušena pasta za zube, lak za kosu ili druge tvrdokorne naslage, sredstvo za čišćenje nanesite na grublju spužvu i očistite samo zaprljani dio. Nakon toga ponovno prebrišite cijelu površinu.

Na kraju ogledalo ispolirajte suhom krpom od mikrofibre kako biste uklonili preostale tragove i dobili sjajnu površinu.

Ako želite napraviti vlastito sredstvo za čišćenje stakla, možete pomiješati:

dvije šalice vode

pola šalice bijelog ili jabučnog octa

četvrtinu šalice 70-postotnog medicinskog alkohola.

Ako živite u području s tvrdom vodom, preporučuje se koristiti destiliranu vodu kako bi se smanjilo stvaranje naslaga.

Koliko često treba čistiti ogledala?

Dekorativna ogledala u ostatku doma uglavnom je dovoljno očistiti svaka tri do pet tjedana. Kupaonička ogledala zahtijevaju češću njegu jer su izložena vodi, pasti za zube i proizvodima za kosu, pa ih je najbolje čistiti barem jednom tjedno.

Najvažnije pravilo, dakle, nije komplicirano: ne prskajte sredstvo izravno na ogledalo i zaboravite na kružne pokrete ako želite da površina dulje ostane bez prašine i tragova.