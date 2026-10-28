Jedna doza krvi može spasiti život: U Splitu se organizira velika humanitarna akcija, evo gdje i kada možete pomoći

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DDK Filozofski fakultet, organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u četvrtak, 29. listopada 2026. godine. Organizatori pozivaju sve građane koji mogu darovati krv da se odazovu i pomognu pacijentima KBC-a Split.

Akcija će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu, na adresi Poljička cesta 35, u vremenu od 10 do 13 sati.

Cilj ove humanitarne akcije je osigurati potrebne zalihe krvi i krvnih pripravaka za pacijente Kliničkog bolničkog centra Split, kojima je krv neophodna tijekom liječenja i medicinskih zahvata.

Poziv svim ljudima dobre volje

Iz Gradskog društva Crvenog križa Split pozivaju sve ljude dobre volje da izdvoje malo svojeg vremena i sudjeluju u ovoj plemenitoj akciji.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap - poručuju organizatori.

Krv mogu darovati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje ispunjavaju zdravstvene uvjete za darivanje.

Svaka darovana doza krvi može nekome značiti novu priliku za život. Organizatori stoga pozivaju građane Splita da se u četvrtak odazovu akciji na Filozofskom fakultetu i pokažu solidarnost s onima kojima je pomoć najpotrebnija.