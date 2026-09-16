Jedna bez druge… ne ide – poruka je životnih prijateljica Tanje, oboljele od raka, i Maje, njezine najveće podrške

Tanja Botica i Maja Skejić prijateljice su već 35 godina. Dolaze iz Stobreča, a danas ih povezuje i jedna posebna životna borba – Tanja se trenutno liječi od karcinoma dojke, dok je Maja uz nju kao njezina najveća podrška.

„Svaki pregled, sve ono što ja proživljavam, moja prijateljica proživljava sa mnom. To mi je, naravno uz podršku obitelji, najveći vjetar u leđa. Skupa plačemo, skupa se smijemo, ali skupa idemo dalje i vjerujemo u dobar ishod“, naglašava Tanja.

Za Tanju njezina prijateljica Maja nije samo podrška u najtežim trenucima, već netko tko s njom prolazi kroz cijelo iskustvo liječenja. Njihovo prijateljstvo najbolje opisuje poruka koju su dale otisnuti na majice – JEDNA BEZ DRUGE… / …NE IDE.

„Ove majice dale smo isprintati kako bismo bile podrška jedna drugoj. Ona sada ima svoju borbu, ali kroz život smo uvijek jedna za drugu. I jedna bez druge, ne ide“, kaže Maja.

Upravo zato obje ističu koliko je važno da nitko kroz bolest ne prolazi sam. Za njih je podrška ono što daje snagu, ali i krila za nastavak borbe.

„Svaki vid podrške, na koji god način, to nama u ovim trenucima znači najviše. Budimo Roza taj dan svi, jer Roza označava hrabrost, zdravlje, energiju. Dajmo podršku svim ženama koje se bore i dajmo im vjetar u leđa da one nisu same, kao ni moja Tanja nije sama“, poručuje Maja.

Tanja i Maja pozivaju da im se u nedjelju, 4. listopada u 11 h pridružite na splitskoj Rivi, na humanitarnoj manifestaciji Race for the Cure, i zajedno pružite podršku ženama koje se bore s karcinomom dojke. Prijavite se na www.raceforthecure.eu

A Tanja na Rivu neće doći sama. Nakon čak 36 godina, kao znak podrške, pridružit će joj se cijeli razred iz srednje škole.

Obje imaju istu poruku za sve žene koje se suočavaju s bolešću: „Budite hrabre i samo naprijed. Ne bojte se potražiti podršku. Budite jedna za drugu.“